Mensagens e frases de bom dia feriado de Proclamação da República

Hoje, 15 de novembro. é feriado nacional da Proclamação da República. E para celebrar a data - e a folga extra na semana - separamos mensagens e frases de bom dia.

Bom dia feriado de Proclamação da República

Essas saudações curtas e gerais de feriado são ótimas para compartilhar com familiares, amigos, colegas de trabalho, conexões profissionais e realmente qualquer pessoa com quem você queira compartilhar uma mensagem neste feriado.

Bom dia! Desejo a você muita alegria neste feriado quente.

Bom dia, família. Que o amor e a felicidade sejam seus neste feriado.

A melhor parte desta época do ano são as lembranças que guardamos. Bom dia!

Desejo a você muita felicidade e prosperidade no próximo ano.

Aproveite a bênção da esperança e da gratidão do feriado.

Bom dia! Faça deste feriado algo inesquecível.

A época festiva é verdadeiramente mágica. Esperamos que você e sua família aproveitem ao máximo!

Esperar que esta temporada de férias lhe dê muitos motivos para sorrir.

Espero que seu dia seja repleto de alegria!

Que as férias tragam paz, amor e alegria para sua família nesta temporada.

Desejando-lhe alegria neste dia.

Desejando à sua família a alegria e as maravilhas no feriado.

Bom dia! Que o presente da felicidade seja seu neste feriado da Proclamação da República.

Que sua casa se encha de alegria nesta temporada.

Esperamos que suas férias sejam repletas de alegria e boas novas.

Desejos calorosos de boas festas.

Desejando a você amor e paz neste feriado.

Enviando amor à sua família neste feriado de 15 de novembro.

Frases de bom dia

“Acordar cedo, conectar-me com a natureza e ter momentos de silêncio são prioridades para mim e não são negociáveis.” —Danette May

“O dia será o que você fizer, então levante-se, como o sol, e queime.” —William C. Hannan

"Uma chave para o sucesso é almoçar no horário em que a maioria das pessoas toma café da manhã." —Robert Brault

"Agora que seus olhos estão abertos, deixe o sol com ciúmes com sua paixão ardente para começar o dia. Deixe o sol com ciúmes ou fique na cama." —Malak El Halabi

"O sol não me pega na cama há cinquenta anos." -Thomas Jefferson

"A manhã é um momento importante do dia, porque a forma como você passa a manhã muitas vezes pode dizer que tipo de dia você terá." —Lemony Snicket

"Gosto do meu café puro e das minhas manhãs claras." —Terri Guillemets

"Quando acordo todas as manhãs, agradeço a Deus pelo novo dia." —F. Sionil José

"Não importa quão ruins as coisas estejam, você pode pelo menos ficar feliz por ter acordado esta manhã." —DL Hughley

"É uma pena que de manhã os pássaros acordem mais cedo do que você." —Abu Bakr

"A misericórdia de Deus é fresca e nova a cada manhã." —Joyce Meyer

"Manhã sem você é um amanhecer minguado." —Emily Dickinson

"Na doçura da amizade haja risos e partilha de prazeres. Pois no orvalho das pequenas coisas o coração encontra a sua manhã e é revigorado." —Khalil Gibran

"Perca uma hora pela manhã e você passará o dia inteiro procurando por isso." —Richard Whately

"A oração é a chave da manhã e o raio da noite." —Mahatma Gandhi

"A manhã chega, independentemente de você definir o alarme ou não." —Úrsula K. Le Guin

"Uma caminhada matinal é uma bênção para o dia inteiro." -Henry David Thoreau

“Algumas pessoas sonham com o sucesso, enquanto outras acordam todas as manhãs e fazem acontecer.” —Wayne Huizenga

"Pense de manhã. Aja ao meio-dia. Coma à noite. Durma à noite." —William Blake

Hino da Proclamação da República

Veja a íntegra da letra do hino da Proclamação da República, de composição de Leopoldo Miguez e Medeiros e Albuquerque, no ano de 1980.

Seja um pálio de luz desdobrado

Sob a larga amplidão destes céus

Este canto rebel, que o passado

Vem remir dos mais torpes labéus!

Seja um hino de glória que fale

De esperanças de um novo porvir!

Com visões de triunfos, embale

Quem, por ele, lutando surgir!

Liberdade! Liberdade!

Abre as asas sobre nós

Das lutas na tempestade

Dá que ouçamos tua voz

Nós nem cremos que escravos outrora

Tenha havido em tão nobre País

Hoje o rubro lampejo da aurora

Acha irmãos, não tiranos hostis

Somos todos iguais! Ao futuro

Saberemos, unidos, levar

Nosso augusto estandarte que, puro

Brilha, ovante, da Pátria no altar!

Liberdade! Liberdade!

Abre as asas sobre nós

Das lutas na tempestade

Dá que ouçamos tua voz

Se é mister que de peitos valentes

Haja sangue em nosso pendão

Sangue vivo do herói Tiradentes

Batizou neste audaz pavilhão!

Mensageiro de paz, paz queremos

É de amor nossa força e poder

Mas, da guerra, nos transes supremos

Heis de ver-nos lutar e vencer!

Liberdade! Liberdade!

Abre as asas sobre nós

Das lutas na tempestade

Dá que ouçamos tua voz

Do Ipiranga, é preciso que o brado

Seja um grito soberbo de fé!

O Brasil já surgiu libertado

Sobre as púrpuras régias de pé

Eia, pois, brasileiros, avante!

Verdes louros colhamos louçãos!

Seja o nosso País triunfante

Livre terra de livres irmãos!

Liberdade! Liberdade!

Abre as asas sobre nós!

Das lutas na tempestade

Dá que ouçamos tua voz!

>> Proclamação da República: o que aconteceu com Dom Pedro II?