Por que dia 2 de novembro é Dia de Finados?

Cemitérios ficam cheios de flores no Dia de Finados - Foto: Reprodução/Canva/Victor Hugo Silva

No dia 2 de novembro, é celebrado o Dia de Finados, data para lembrar e honrar os falecidos, em especial os entes queridos que já se foram. A data é estabelecida pela Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002, mas foi criada pelo abade Odilo de Cluny no século XI, que propôs que o segundo dia do mês fosse dedicado a orar pelos mortos. Entenda a história.

Relacionado: 20 frases do Dia de Finados em homenagem aos entes queridos

Qual é o significado do Dia dos Finados?

No Brasil e em diversas partes do mundo, o Dia de Finados é uma data para honrar e lembrar de entes queridos que já faleceram. Pessoas costumam visitar túmulos de familiares e amigos falecidos, levando flores, acendendo velas e fazendo orações. O costume existe desde a Idade Média, quando foi estabelecido pelo abade Odilo de Cluny no século XI, conforme informações do portal católico Christianity.

Isso porque na crença católica, a alma de uma pessoa morta pode ir para um de três lugares: o Céu, o Inferno e Purgatório. Este terceiro é um lugar intermediário, onde acredita-se que a maioria das pessoas, livres do pecado mortal, mas que não estão em comunhão total com Deus, vão.

Ainda segundo o portal Católico, a história conta que Odilo acreditava que se rezasse pelas almas que ficaram no Purgatório, elas poderiam subir para o Céu. Os espíritos que estão no intermediário têm a oportunidade de se purificarem e se preparem para a visão de Deus no Paraíso. Sendo assim, a oração dos que ficaram na Terra as ajudariam a passar por esse processo.

Aliás, foi que definiu o dia 2 de novembro como finados por ser ser um dia após a comemoração de todos os santos.

Apesar da origem católica, hoje, o dia 2 de novembro também inclui outras celebrações, com o "Dia de Los Muertos", uma das festas mexicanas mais famosas, que combina elementos das culturas indígenas com influências cristãs. A data teve origem com os povos astecas e toltecas, que tinham uma visão diferenciada da morte, encarando-a como um processo natural da vida.

A festividade também tem como objetivo honrar e lembrar os entes queridos que faleceram, mas tem outras características e elementos marcantes, com pessoas vestidas com trajes coloridos, que pintam os rostos com caveiras ou flores e participam de desfiles e festividades públicas. Há também muita música, dança e "oferendas" aos mortos, incluindo comidas.

Já no Mundo Oriental, os países não celebram o Dia dos Finados, mas têm suas próprias datas para honrar os falecidos. Na Índia, por exemplo, é realizado o Pitra Paksha em meados de setembro, ritual feito em homenagem aos ancestrais. Na China, há o Qingming, que acontece anualmente no início de abril. Os chineses costumam ir aos cemitérios e varrem os túmulos dos entes queridos, além de levarem flores. Após a visita, é comum que as pessoas passeiem em família para observar a chegada da primavera, costume chamado de "Ta Chun”.

Qual oração fazer no Dia de Finados?

As orações do Dia de Finados podem ser feitas para um parente especial que já se foi, para pedir ajuda a Deus para superar a dor ou pedir para todas as almas.

Oração para o Dia dos Finados

“Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, nós vos pedimos por (nome da pessoa) que chamastes deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz. Que ele(a), tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e à sua descendência.

Que sua alma nada sofra, e vos digneis ressuscitá-lo(a) com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. (Rezar um Pai-Nosso e uma Ave-Maria). Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele(a) a vossa luz. Amém!”

Oração para um ente querido que se foi

“Ó Deus, fonte de perdão e salvação, por intercessão da Virgem Maria e de todos os santos, dai ao(a) meu(minha) irmão(ã) (diga o nome) que já partiu deste mundo, a bem-aventurança eterna. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém!”

Oração para superar a dor e o luto

“Ó Deus, que em todo o tempo governais a vida dos homens, humildemente vos encomendamos o vosso servo (diga o nome da pessoa), cuja morte prematura todos choramos; fazei-o gozar da juventude perene na bem-aventurança da vossa morada. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém!”

Vai emendar o feriado de 2 de novembro?

Neste ano, o Dia de Finados cai numa quinta-feira e uma das dúvidas que mais surgem entre os trabalhadores é se o feriado será prolongado, ou seja, se a sexta-feira será emendada ao final de semana. Mas a regra é a seguinte: dia 3 de novembro é considerado ponto facultativo e não é um feriado como o dia 2. Portanto, cabe a cada empresa decidir se irá conceder a folga ou não para seus trabalhadores.

A diferença entre o feriado e o ponto facultativo está na obrigatoriedade do descanso. Em 2 de novembro, os funcionários tem direito à folga sem que esse dia seja descontado da folha de pagamento - vale lembrar que essas datas podem variar de acordo com cada cidade, com exceção para os feriados nacionais.

Já no ponto facultativo, quem decide se os colaboradores devem trabalhar ou não são as empresas. A emenda do feriado não é obrigatória por lei.

Relacionado: Oração do credo