20 frases do Dia de Finados em homanagem aos entes queridos

Dia de homenagear aqueles que já partiram e, por isso, reunimos mensagens bíblicas e 20frases do Dia de Finados para compartilhar neste 2 de novembro. Nesta data, a Igreja Católica celebra as almas que partiram, e enviar os melhores votos nesta data é uma parte importante da celebração.

Frases do Dia de Finados para mostrar seu carinho por quem já partiu

1 - Que o Senhor conceda paz aos seus entes queridos, pois eles não estão mais entre nós. Feliz dia de todas as almas!

2 - Feliz dia de todas as almas. Os perdidos podem não estar mais conosco, mas as memórias os manterão vivos para sempre.

3 - Oramos para que as almas de nossos entes queridos que nos deixaram nos momentos mais infelizes possam descansar mais pacificamente nos céus! Feliz Dia de Finados, a todos!

4 - Neste dia, rezo para que todos os entes queridos que partiram sejam abençoados com a misericórdia de Deus no céu. Enviando meus votos calorosos e bons pensamentos para eles. Feliz dia de todas as almas.

5 - Este é o dia de relembrar as boas lembranças com quem não está mais entre nós. Que Deus tenha misericórdia deles e os mantenha no lugar mais alto do céu. Feliz dia de todas as almas!

6 - Dizer adeus nunca é fácil, mas não podemos nos agarrar a alguém. Desejo a todos um feliz dia de todas as almas

7 - Neste Dia de Finados, rezo para que todos os meus entes queridos que partiram tenham sido abençoados com a misericórdia de Deus no céu e possam ouvir meus bons pensamentos sobre eles.

8 - Os passos terão desaparecido da terra depois que alguém morrer, mas sua boa vontade sempre estará lá. Espalhe este bom pensamento nesta ocasião do Dia de Finados!

9 - Dizer adeus aos entes queridos para sempre é difícil, mas rezar por suas almas que partiram é fácil e pacífico. Desejamos a todos um Feliz Dia de Finados 2022!

10 - Pregue amor e paz mesmo na vida após a morte. Que todos os nossos entes queridos sintam nossas orações e amor no céu neste Dia de Finados.

11 - Que as almas que partiram descansem nos braços do Senhor e as abençoem com a felicidade eterna.

12 - Que o Senhor te abençoe com paz eterna, e que a luz brilhe sobre ele. Enviando todo o meu amor, em nome de Jesus. Um homem.

13 - Que Deus ouça nossas orações por todas aquelas pessoas de quem nos lembramos neste dia e cumpra todas as nossas orações por elas. Feliz Dia de Finados para todos.

14 - Enviando minhas orações para nossos entes queridos que estão no céu. Que Deus os abençoe. Feliz Dia de Finados para todos.

15 - Hoje é dia de relembrar essas lindas almas. Não esqueçamos o sacrifício que fizeram por nós.

16 - Neste Dia de Finados, lembramos as almas perdidas que amamos e oramos por sua paz celestial.

17 - Honrando as almas maravilhosas que perdemos em tempos infelizes neste Dia de Finados!

18 - Feliz dia de todas as almas! Recordamos todas as almas que partiram e esperamos que descansem em paz por toda a eternidade.

19 - Quem nos ama não morre e mesmo que morra, caminhará conosco sempre!

20 - Me sinto sorrindo quando lembro de você! No Dia de Finados, rezo para que sua alma tenha paz!

Confira também o salmo 7 para afastar as más energias

Frases da Bíblia

1 - “Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre.” - Salmo 73:26

“Se vivemos, vivemos para o Senhor; e se morrermos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor”. - Romanos 14:8

“Verdadeiramente minha alma encontra descanso em Deus; minha salvação vem dele”. - Salmo 62:1

“Mas, se dali você buscar o Senhor, seu Deus, você o encontrará, se o buscar de todo o seu coração e de toda a sua alma”. - Deuteronômio 4:29

“Louvai ao Senhor, minha alma; todo o meu ser, louve o seu santo nome”. - Salmo 103:1

“Você me ouviu dizer a você: 'Vou embora e irei até você'. Se você me amasse, você teria se alegrado, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu”. - João 14:28

“Caro amigo, rezo para que você goze de boa saúde e que tudo corra bem com você, mesmo que sua alma esteja bem.” – 3 João 1:2

“Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem pranto, nem dor, porque a velha ordem das coisas já passou”. - Apocalipse 21:4

“O pobre homem morreu e foi levado pelos anjos para o lado de Abraão. O homem rico também morreu e foi enterrado." - Lucas 16:22

“Todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia”. – João 6:37-40

“A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os estatutos do Senhor são fidedignos, e dão sabedoria aos simples”. - Salmo 19:7

“Então o pó voltará à terra, como era, e o espírito voltará a Deus, que o deu”. - Eclesiastes 12:7

+ Salmo 105 abrir caminhos e ser bem sucedido na vida