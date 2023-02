Enquete carnaval 2023: qual é a melhor escola de samba do RJ?

Apresentações do grupo especial do Rio estão marcados para os dias 19 e 20 de fevereiro.

Os desfiles do grupo especial do Rio de Janeiro do carnaval 2023 começam neste domingo, 19 de fevereiro. Seis vão se apresentar no fim de semana, começando com a escola de samba Império Serrano, enquanto as outras seis entram na Marquês de Sapucaí na segunda-feira, 20 de fevereiro. Qual é a melhor entre elas? Vote na enquete do DCI e opine!

Qual a melhor escola de samba do RJ 2023?

Vote também - Enquete carnaval 2023: qual é a melhor escola de samba de SP?

Desfiles do 1º dia - 19 de fevereiro

O primeiro dia na avenida carioca traz a Império Serrano abrindo os desfiles, a partir das 22h00. A escola de samba escolheu o samba-enredo "Lugares de Arlindo" para o carnaval 2023 e presta homenagem ao artista Arlindo Cruz.

Depois, entre as 23h00 e 23h10, entrará na pista a Grande Rio, que é a atual campeã do carnaval no Rio de Janeiro. A escola de samba vai homenagear o cantor Zeca Pagodinho com o samba-enredo "Ô Zeca, O Pagode Onde É Que É? Andei Descalço, Carroça E Trem, Procurando Por Xerém, Pra Te Ver, Pra Te Abraçar, Pra Beber E Batucar".

A terceira escola de samba na pista é a Mocidade Independente de Padre Miguel, que começa a se apresentar entre 00h00 e 00h20. O tema escolhido foi "Terra de Meu Céu Estrelas do Meu Chão", que traz o legado de artistas do Alto do Moura, seguidores do artesão Mestre Vitalino.

Em seguida, é a vez da Unidos da Tijuca se apresentar. A escola de samba começa a entrar na avenida entre a 01h00 e 01h30, com o samba-enredo "É Onda Que Vai… É Onda Que Vem… Serei A Baía De Todos Os Santos A Se Mirar No Samba Da Minha Terra". O tema falará sobre o carnaval baiano, orixás e santos.

A penúltima escola do primeiro dia de desfile no Rio de Janeiro é a Acadêmicos do Salgueiro, entre às 02h00 e 02h40. O samba-enredo escolhido foi "Delírios De Um Paraíso Vermelho", que fala sobre liberdade de expressão.

Quem fecha os desfiles do primeiro dia do grupo especial do Rio de Janeiro é a Mangueira, com horário marcado para começar entre 03h00 e 03h50. A escola de samba escolheu o enredo "As Áfricas Que A Bahia Canta". O tema abordará a musicalidade baiana e o protagonismo feminino negro.

+Saiba qual a escola de samba que mais ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro

Ordem dos desfiles do grupo especial no Rio de Janeiro, segunda-feira, 2º dia do Carnaval 2023