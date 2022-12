Veja a lista com os 100 nomes femininos mais populares em 2022

Veja lista com os 100 nomes de menina preferidos neste ano; Helena é o primeiro

Nomes curtos seguem sendo tendência e o ranking dos nomes femininos mais populares em 2022 começa por Helena, seguido por Laura e Alice, segundo levantamento do site Baby Center. Nomes com grafias personalizadas também seguem em alta, como Sophia, por exemplo.

Ainda entra os nomes femininos mais populares em 2022, aparecem alguns que são menos comuns. Ayla, Maya, Zoe e Chloe também estão no ranking. No entanto, também constam da lista alguns mais comuns, como Marina, Milena e Nicole, e nomes compostos, como Maria Alice, Ana Beatriz e Maria Elisa. Já os nomes Jade e Maitê vêm subindo de colocação.

Ranking dos nomes femininos mais populares em 2022

Segundo o Baby Center, muitos bebês foram batizados com nomes internacionais em 2022, além daqueles que começam com a letra Z ou os que usam a letra Y na grafia. Alguns exemplos mencionados pelo site: Hadassa, Ayô, Isabelly e Heloise, além de Zaya, Zoe e Yasmin.

Helena Alice Laura Manuela Sophia Isabella Luísa Heloísa Cecília Maitê Eloá Elisa Liz Júlia Maria Luísa Valentina Maria Alice Lívia Antonella Lorena Ayla Isis Maria Júlia Maya Maria Clara Esther Giovanna Lara Sarah Beatriz Aurora Mariana Maria Cecília Olívia Maria Helena Isadora Luna Catarina Melissa Maria Eduarda Lavínia Agatha Emanuelly Maria Alícia Rebeca Ana Clara Yasmin Clara Marina Ana Júlia Ana Luísa Isabelly Ana Laura Rafaela Ana Liz Stella Gabriela Vitória Allana Mirella Milena Bella Ana Nicole Emilly Maria Vitória Mariah Clarice Letícia Laís Maria Liz Bianca Melina Jade Ana Beatriz Maria Fernanda Betina Maria Valentina Maria Laura Heloíse Maria Isis Zoe Louise Malu Melinda Ana Cecília Ana Lívia Ana Vitória Maria Heloísa Chloe Maria Flor Pietra Pérola Ana Sophia Maria Elisa Gabrielly Larissa Maria Eloá Eduarda

O nome mais popular da lista, Helena, tem origem em Santa Helena, mãe de um imperador romano e mulher de um rei. Helena, filha de Zeus, era bela e foi raptada, o que, na mitologia grega, deu origem à Guerra de Troia. Helena significa “tocha”. Helé se refere aos raios de sol e, por isso, Helena é “a reluzente”, “a resplandecente”.

Tendências de nomes femininos para 2023

Se em 2022 o campeão de registros foi o nome Helena, para o próximo ano, a tendência deve continuar. É isso que indicou um levantamento feito por uma marca de enxovais para bebê por meio das redes sociais, que foi publicado pela Revista Crescer. Além de Helena, estão na lista Júlia, Aurora, Anna, Maitê, Eloá, Vitória, Valentina, Sara e Luna.

A publicação também divulgou o resultado dos nomes preferidos para os meninos: Miguel, Davi, Pedro, Heitor, Ravi, Gael, Arthur, Theo, Anthony e Ares são os 10 primeiros da lista masculina de tendências de nomes para 2023.

Ao observar as duas listas, é possível perceber que a tendência de escolha das mães e pais de bebês que vão nascer no próximo ano segue sendo por nomes curtos, tanto para as meninas quanto para os meninos.

Nomes femininos mais populares nos EUA em 2022

Quando se trata dos nomes femininos mais populares, os primeiros lugares estão bastante estáveis ​​​​há algum tempo. Apenas alguns nomes - Olivia , Emma , Ava , Charlotte , Sophia e Isabella - praticamente se mantiveram como os principais nomes de bebês por uma década, se não mais.

Mas, consultando o Social Security Administration (SSA) e outros bancos de dados de nomes de bebês, podemos ver quais são as tendências para 2022 e até começar a fazer previsões para os nomes de bebês mais populares de 2023.

Olivia Emma Charlotte Amelia Ava Sophia Isabella Mia Evelyn Harper Luna Camila Gianna Elizabeth Eleanor Ella Abigail Sofia Avery Scarlett Emily Aria Penelope Chloe Layla Mila Nora Hazel Madison Ellie

