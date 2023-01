Quando é o Dia de Reis em 2023 e o significado da celebração

A celebração faz parte do calendário litúrgico da Igreja Católica e é também conhecida como Solenidade da Epifania do Senhor, já que marca a primeira manifestação de Cristo como Messias.

Em 2023, o Dia de Reis será celebrado nesta sexta-feira. Todos os anos o dia 6 de janeiro marca o encerramento das celebrações de Natal e a retirada das decorações natalinas das casas. No entanto, esse dia, que é o Dia de Reis, carrega consigo muitos significados para grande parte dos cristãos, motivo da data ser feriado em várias cidades. Mesmo após séculos de existência, a data carrega a importância de ser uma das festas folclóricas mais significativas para os religiosos.

Qual o significado do Dia de Reis?

De origem religiosa, a celebração do Dia de Reis foi instituído para lembrar a viagem dos reis magos, oriundos do Oriente, que percorrem longo caminho até o local onde encontrariam Jesus. Segundo o relato bíblico, esses homens foram guiados em seu trajeto por uma estrela, a chamada estrela de Belém, que serviu de referência no céu para eles. Essa história consta na Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 2, porém o texto não concede detalhes quanto ao nome dos magos, nem quantos eram.

“E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra”, diz o livro de São Mateus.

Para os católicos, o Dia de Reis é uma celebração que faz parte do calendário litúrgico da Igreja Católica, também conhecida como Solenidade da Epifania do Senhor, já que marca a primeira manifestação de Cristo como Messias. A data se tornou popular aqui após ser trazida ao Brasil pelos portugueses e, hoje, recebe também o nome de Folia de Reis ou Reisado, e serve para relembrar e reproduzir a alegria vivida pelos reis magos com as boas-novas de que o Messias havia nascido.

Como são as celebrações do dia 6 de janeiro de 2023?

No Brasil, as manifestações populares que ocorrem no dia 6 de janeiro variam nas diferentes regiões do país. Em alguns lugares, fieis formam pequenos grupos musicais que percorrem as ruas cantando canções religiosas. Muitos dançarinos também participam e vestem roupas típicas para esse momento. Festejando o nascimento de Cristo, esses grupos caminham pela cidade e batem de porta em porta cantando canções e recebendo doações, principalmente de alimentos.

É comum que os grupos musicais que participam das celebrações pelo Dia de Reis sejam chamados de Terno de Reis. Eles são formados por três músicos que usam instrumentos como o violão, a viola, a gaita, o tambor e o violino ou rabeca. Outros instrumentos como reco-reco, acordeões, sanfonas e pandeiros também são usados.

As celebrações tomam conta das ruas de muitas cidades brasileiras onde são promovidos desfiles com a participação de pessoas carregando estandartes ou bandeiras e usando roupas bastante coloridas. Geralmente as festividades são encerradas com a celebração de missas. A tradição ainda é bastante comum na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo.

Personagens principais do Dia de Reis

Apesar do texto bíblico não detalhar quantos eram os reis magos, nem a origem deles, assim como o nome deles, a quantidade de presentes oferecida ao menino Jesus popularizou a compreensão de que eles formavam um grupo de três homens.

Ao presentearem o recém-nascido com ouro, incenso e mirra, produtos de alto valor na sociedade da época, os itens também demonstram e simbolizam, segundo a narrativa cristã, que Deus provê tudo o que é necessário para a subsistência de seus fiéis, por isso guiou esses homens através da estrela de Belém até Jesus.

Música típica do Dia de Reis

Ao percorrem ruas e casas celebrando o nascimento do menino Jesus, os celebrantes do Dia de Reis costumam reproduzir cantigas folclóricas bastante antigas. Confira a letra de uma delas e a mensagem de celebração do nascimento de Cristo.

“Porta aberta, luz acesa

Sinal de muita alegria

Entra eu, entra meu terno

Entra toda a companhia

Graças a Deus já vimos

Sua casa iluminar

Já que nos abriram a porta

Falta nos fazer passar

Este é o primeiro verso

Que nesta casa eu canto

Em nome de Deus começo

Padre, Filho Espírito Santo

Estes três Reis por serem santos

Que saíram a caminhar

Procurando Jesus Cristo

Nesta casa vieram achar”

Leia também:

Simpatias de Dia de Reis

salmos e versículos bíblicos de Ano Novo