Melhores salmos e versículos bíblicos de Ano Novo para um 2023 abençoado

Deixar as palavras do Senhor tomarem conta de você durante momentos significativos ao longo do ano, seja um aniversário marcante ou uma grande formatura na família , pode ser reconfortante. Os versículos inspiradores da Bíblia podem ajudar a marcar esses eventos, bem como dar-lhe sabedoria para o que pode vir a seguir. Este também é o caso quando nos aproximamos do Ano Novo. Os salmos e versículos bíblicos de Ano Novo, por sua vez, podem ajudar a estimular esses momentos de reflexão e oferecer bondade a si mesmo ao definir suas resoluções para 2023.

Melhores versículos bíblicos de ano novo para inspirar esperança

- Tessalonicenses 5:18 – “Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus”.

- Deuteronômio 20:4 – “pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês”.

- Isaías 40:31 – “Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam”.

- Jeremias 29:11 – “Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro”.

- Tiago 4:13-17 – “Ouçam agora, vocês que dizem: “Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro”. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã! Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: “Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo”. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisto: Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado”.

- Filipenses 3:12-15 – “Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e, se em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá.

Salmos para um Ano Novo abençoado

Salmo 1 . “[O homem justo] é como uma árvore plantada junto a correntes de água que dá o seu fruto na estação própria, e a sua folha não murcha.” Você encontrou sua justiça em Jesus Cristo, para que, com o passar dos anos, continue a ser revigorado por sua água viva? Você possui um coração de grata obediência que o motiva a produzir os frutos do Espírito com as mudanças das estações da vida?

Salmo 37 . "Em pouco tempo, os ímpios não mais existirão; embora você olhe cuidadosamente para o lugar dele, ele não estará lá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em paz abundante". Em 2015, a destruição dos inimigos de Deus estará mais próxima do que em 2014. Mas aqueles que confiam nele "herdarão a terra e habitarão nela para sempre".

Salmo 49. “O homem em sua pompa não permanecerá; ele é como os animais que perecem. Você entrará em 2015 perseguindo as coisas sem valor deste mundo, ou buscando as coisas que estão acima e esperando sua recompensa no céu?

Salmo 56 . "Contaste as minhas jogadas; colocar minhas lágrimas em sua garrafa. Eles não estão em seu livro?" Mesmo que 2015 seja um ano de provações e testes para você, tenha certeza de que o mesmo Deus que conhece os cabelos da sua cabeça conhece as aflições que você sofre e o salvará para andar diante dele "na luz da vida". "Isto eu sei, que Deus é por mim."

Salmo 66. “Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e eu vos contarei o que ele fez pela minha alma.” O que Deus fez por você em 2014? Como você tem visto o amor inabalável dele em ação em sua vida? Diga aos outros!

Salmo 90 . "Ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, de modo que alcancemos um coração sábio." Diante da fragilidade e brevidade de sua própria vida, busque o Senhor, "nossa morada de geração em geração", para confirmar a obra de suas mãos.

. “Ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, de modo que alcancemos um coração sábio.” Diante da fragilidade e brevidade de sua própria vida, busque o Senhor, “nossa morada de geração em geração”, para confirmar a obra de suas mãos. Salmo 102 . “Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas você permanecerá; todos eles se gastarão como um vestido”. Lembre-se de que Deus tem o poder de enrolar o céu e a terra e, comparada à glória que ele preparou para você, toda tribulação é leve e momentânea.

Salmo 145. "Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento a seu tempo." Você se preocupa com o seu futuro? Você está ansioso sobre o que o amanhã pode trazer? Olhe para Deus, que satisfaz "o desejo de todo ser vivente". Louve-o por sua provisão!

Em resumo, enquanto aguardamos o início de um novo ano, que melhor maneira de fazê-lo do que com o “smartphone espiritual” do Saltério em nossas mãos (e em nossos corações). Equipando-nos para dias de prosperidade e dias de adversidade, tempos de doença e saúde, os Salmos são um presente incrível de Deus para nossa caminhada espiritual. Com a sabedoria e o conforto que eles fornecem, podemos avançar com confiança para 2015, sabendo que “o Senhor reinará para sempre, teu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louve o Senhor!" (Salmo 148:10).

Feliz Ano Novo!