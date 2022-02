Quando termina o verão de 2022 no Brasil

O verão começou no dia 21 de dezembro de 2021 e já está chegando ao fim. Este ano, em especial, o Brasil está passando por situações extremas de muito calor em alguns locais e muita chuva em outros. No outono, a próxima estação, isso deve mudar, já que o tempo tende a esfriar em boa parte do país e as chuvas devem diminuir, principalmente no sudeste. Saiba quando termina o verão de 2022 e como serão as próximas estações no Brasil.

Quando termina o verão de 2022?

Em 2022, o verão termina no dia 20 de março. Marcada pelo fenômeno La Niña, a estação mais quente do ano teve muitos extremos em praticamente todo o país. Na região sul, a estiagem e as altas temperaturas deram o tom do verão. Já no sudeste, o excesso de chuvas foi a marca da estação.

Quando começa o outono – quando termina o verão 2022

Sendo a estação que vem logo após o fim do verão, o outono de 2022 começa também no dia 20 de março, exatamente quando termina a estação mais quente no hemisfério sul. Segundo as previsões meteorológicas da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, o La Nina seguirá até meados de maio, ou seja, até o outono.

No Rio Grande do Sul e em boa parte da Argentina e do Uruguai, a tendência é de que as temperaturas continuem acima da média, especialmente no centro-oeste e no sul do estado. As chuvas devem continuar escassas até maio. Regiões de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas e Acre também terão pouca ocorrência de chuva no outono.

No entanto, o frio deve chegar mais cedo este ano nos estados do sul do país. Já no Norte e no Nordeste, o calor ficará acima da média durante o período. O outono de 2022 vai até junho.

Quando começa o inverno

Já o inverno de 2022 começará no dia 21 de junho e as previsões dão conta de que, em algumas regiões, a estação será parecida com o que ocorreu em 2021. Ainda não há previsões concretas para o tempo da estação, mas o frio deve marcar a estação, especialmente no sudeste e o sul do Brasil. Segundo especialistas, há condições para que o fenômeno El Niño também ocorra este ano, a partir do segundo semestre.

Quando começa a primavera

A primavera, este ano, terá início no dia 22 de setembro, data em que termina o inverno no país. Para 2022, a previsão é de que a estação deve ser quente, assim como ocorreu em 2021. Sendo assim, portanto, a partir do outono, as temperaturas e chuvas tendem a ter as mesmas características de 2021.