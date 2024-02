Pode beber na Quaresma? Conheça as regras do período católico

Junto com a oração e a esmola, o jejum é um dos três pilares da Quaresma para os católicos. Numa mensagem para o período em 2008 , o Papa Bento XVI descreveu-as como “tarefas específicas que acompanham concretamente os fiéis neste processo de renovação interior”.

Uma década antes, São (Papa) João Paulo II descreveu a Quaresma como um “compromisso com uma vida nova, inspirada nos valores do Evangelho”, afastando-se do egoísmo e aproximando-se do caminho de Cristo.

Esse caminho, segundo o Papa João Paulo II, pode ser resumido nas palavras de oração, jejum e esmola, consistindo o jejum na moderação na alimentação e no estilo de vida como “um esforço sincero para tirar do coração tudo o que é resultado do pecado e nos inclina para o mal.”

Mas quais as regras para os católicos? Pode beber?

O que é jejum da Quaresma?

Período é importante para católicos - foto: getty images

Na Igreja Católica, o jejum é uma prática de autodisciplina com enfoque penitencial. No contexto da Quaresma, refere-se à redução da ingestão de alimentos e à limitação do número de refeições que fazemos.

Isso porque, a Quaresma é um período de 40 dias de oração, jejum e esmola que começa na Quarta-feira de Cinzas e termina ao pôr do sol da Quinta-feira Santa.

Quais são as regras do jejum da Quaresma?

Embora os dias de jejum da Quaresma na Igreja Católica Romana – Quarta-feira de Cinzas e todas as sextas-feiras durante este período – envolvam a abstinência de certos tipos de alimentos, é importante observar que esses dias de jejum apenas limitam a quantidade e os tipos de alimentos que podem ser consumidos.

Quais são as regras da Quaresma sobre a abstinência?

Neste contexto, abstinência refere-se à “abstenção” de carne às sextas-feiras durante a Quaresma. Enquanto os católicos jejuam na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa com apenas uma grande refeição, os católicos devem abster-se de comer carne nas outras sextas-feiras, embora possam fazer três refeições completas.

Quais são as regras de jejum em relação ao álcool?

As bebidas alcoólicas não quebram o jejum; no entanto, parecem ser contrários ao espírito de penitência.

Com que idade você começa a jejuar na Quaresma?

Aqueles com idades entre 18 e 59 anos, com saúde razoável, são obrigados a jejuar na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa. Aqueles com 14 anos ou mais devem abster-se de carne às sextas-feiras durante a Quaresma. O Direito Canônico menciona que, para crianças pequenas que não jejuam, os pais ainda devem comunicar o significado e a penitência.

Quem está isento de jejuar durante a Quaresma?

Crianças, adultos com doenças físicas e mentais, mulheres grávidas e lactantes estão isentos. A USCCB sublinha que “o bom senso deve prevalecer” e que ninguém deve pôr em risco a sua saúde ao jejuar.

Quando termina o jejum?

A Quaresma termina na Quinta-feira Santa, mas o jejum quaresmal (e os compromissos pessoais) geralmente continua até a Páscoa. O documento papal Paschalis Solemnitatis recomenda isto para que “com coração elevado e acolhedor estejamos prontos para celebrar as alegrias do Domingo da Ressurreição”.

Pode comer carne na Sexta-feira Santa?

Por um lado, a Sexta-feira Santa faz parte do Tríduo Pascal , que marca o fim da Quaresma. No entanto, como a própria Sexta-feira Santa é um dia de abstinência, é melhor abster-se de carne, como nas sextas-feiras da Quaresma.

O peixe é uma ótima opção para as sextas-feiras durante a Quaresma. Como o período da Quaresma está enraizado na penitência, uma refeição modesta na sua paróquia é provavelmente uma opção melhor do que um suntuoso banquete de frutos do mar em um restaurante requintado.