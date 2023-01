Quarta-feira de Cinzas é feriado ou ponto facultativo em 2023?

A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma, uma das épocas mais celebradas no calendário da religião católica, e também é conhecida por fechar as festividades do Carnaval no Brasil. Em 2023, essa data cai no dia 22 de fevereiro.

Embora seja considerada um feriado religioso, a Quarta-feira de Cinzas não é considerada feriado nacional, mas sim ponto facultativo. Entenda o porquê e qual a diferença entre essas duas definições.

Por que a Quarta-feira de Cinzas não é feriado?

Em outras nações, a Quarta-feira de Cinzas pode ser considerada feriado nacional, mas não é o caso do Brasil, pois não existe uma lei para instituir a data como um. No entanto, dentro do país, isso pode variar de acordo com os estados, visto que existe autonomia para eles reconhecerem essa data como feriado. Por isso, dependendo da região, as escolas e os comércios podem estar fechados e os transportes públicos podem operar em horários reduzidos durante a Quarta-feira de Cinzas.

No caso das cidades, cada uma pode instituir datas religiosas como feriados de acordo com a tradição local, mas eles não podem passar de 4 feriados por ano (sendo que um deles, obrigatoriamente, deve ser a Sexta-feira da Paixão, também conhecida como Sexta-feira Santa). Essas diretrizes foram estipuladas na Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995.

No caso de ponto facultativo, as instituições públicas e as empresas têm a possibilidade de decidir se vão funcionar ou não naquele determinado dia. Consequentemente, também podem escolher se darão folga aos funcionários ou se haverá um dia de jornada normal no trabalho.

Quem trabalha na Quarta-feira de Cinzas?

A lista de quem trabalha normalmente na Quarta-feira de Cinzas varia de acordo com o setor, a empresa, a instituição e a região do país. Em geral, os funcionários que trabalham em serviços essenciais – como saúde, segurança, transporte e energia – são os que continuam trabalhando normalmente, independentemente do feriado. Setores como o comércio, por exemplo, podem ter uma demanda maior neste dia, o que significa que os funcionários dessas áreas podem ser convocados para trabalhar.

É importante frisar que a Constituição Federal brasileira garante a liberdade de crença e de culto, bem como a igualdade entre as diferentes religiões. Porém, caso falte ao trabalho, o trabalhador deve justificar a ausência com antecedência para o empregador. No caso de ausência por motivo de fé, por exemplo, é recomendável que o trabalhador informe ao empregador sobre a sua intenção de faltar, com antecedência e acompanhado de uma justificativa. O trabalhador também pode fazer uso de seu banco de horas para compensar a folga.

Leia também: Como a data muda todo ano, quando será o Carnaval de 2023?

O que significa a Quarta de Cinzas?

Durante a Quarta-Feira de Cinzas, a Igreja Católica convida seus fiéis a participar de uma cerimônia na qual o padre passa cinzas, em formato de cruz, na testa dos cristãos. A cinza usada na cerimônia, geralmente, é obtida a partir de palmas queimadas e bênçãos no Domingo de Ramos, que acontece no domingo anterior à Quarta-Feira de Cinzas. Essa data é considerada o início oficial da Quaresma e marca o início a um período de reflexão, arrependimento e preparação para a Páscoa.

Para as pessoas que têm sua fé ligada ao Cristianismo, a Quaresma, cujo início é marcado pela Quarta-feira de Cinzas, tem um significado espiritual e religioso. De acordo com a tradição cristã, trata-se de um período de reflexão, arrependimento e preparação para a Páscoa, data que celebra a ressurreição de Jesus.

Durante a Quaresma, os cristãos são convidados a fazer orações e penitências, sendo a mais comum delas o jejum, com o objetivo de se prepararem espiritualmente para a Páscoa. O período também é visto como uma oportunidade para se fazer caridade e ajudar os menos afortunados.