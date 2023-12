Horário da Missa do Galo 2023 e como assistir hoje (24/12)

Veja que horas começa a Missa do Galo no Vaticano e no Brasil - Foto: Reprodução/Freepik

Celebração é importante no meio católico e celebrado no Vaticano e ao redor do mundo.

A tradicional Missa do Galo, celebrada na Véspera de Natal, vai ser mais uma vez exibida ao redor do mundo para os fiéis. A transmissão do Vaticano é ao vivo, mas no Brasil ela vai ao ar já gravada algumas horas depois. E para não ter perigo de perder, o público tem opções de canais e horários diferentes para acompanhá-la.

Qual o horário da Missa do Galo hoje?

A Missa do Galo dessa véspera de Natal começa às 19h30 no horário local do Vaticano, mas no Brasil, a celebração será exibida ao vivo a partir das 15h30, horário de Brasília, na TV Aparecida, e a partir da meia-noite na Rede Globo.

É possível assistir ao vivo pelo canal Vaticano News, no Youtube. Porém, é importante lembrar que a transmissão é feita em áudio original e não tem tradução para o português.

Por isso, a melhor opção para os fiéis brasileiros é acompanhar pelos canais nacionais, que passam a Missa do Galo já gravada. Para quem quer assistir no período da tarde, será possível ver pela TV Aparecida, que vai exibir a transmissão do Vaticano às 17h45.

Para assistir a transmissão da TV Aparecida, é só sintonizar no canal já que se trata de um canal aberto. O número vai variar de acordo com a região e também prestadora de serviço no caso de quem tem TV a Cabo, por exemplo, na Claro TV, ela é encontrada no número 18, enquanto na Oi TV pode ser 27 ou 16. Por isso, é importante conferir qual é o caso do seu território.

No entanto, quem não quiser ver pela televisão, pode acompanhar tudo ao vivo pelo site da TV Aparecida, no endereço https://www.a12.com/tv. Por lá, é possível encontrar a opção "ao vivo" no topo do site para o público conferir a programação. Além disso, é possível assistir também pelo canal Youtube da emissora, que também transmite tudo em tempo real.

Quem optar por assistir na TV Globo só conseguirá ver a Missa do Galo na madrugada do dia 24 para o dia 25, pois a exibição começará a partir de 00h00. Para isso, é só sintonizar no canal ou conferir tudo em tempo real pela Globoplay, por meio da aba "Agora na TV". No entanto, para ver pela plataforma streaming, é necessário ter uma conta gratuita no site.

A transmissão da TV Cultura também será tarde e na madrugada do sábado para o domingo, a partir de 00h45. Assim como no caso da TV Aparecida, quem não conseguir conferir pela televisão, também poderá assistir a transmissão da Cultura pelo site oficial. É só acessar o endereço https://cultura.uol.com.br/ e clicar na aba "ao vivo".

Programação - Lista de horário e onde assistir

- Live oficial do Vaticano ao vivo - 24/12

Horário: 19h30 (local)/15h30 (Brasília)

Onde assistir: canal do Youtube do Vaticano News

- TV Aparecida - 24/12

Horário: 17h45 (Missa do Galo Vaticano)

Horário: 20h00 (Missa do Galo - Santuário Nacional)

Onde assistir: canal TV Aparecida, site oficial ou Youtube

- TV Globo

Horário: 00h00

Onde assistir: canal TV Globo ou Globoplay

- TV Cultura - Madrugada de 24/12 a 25/12

Horário: 00h45

Onde assistir: canal TV Cultura ou site oficial

O que é a Missa do Galo?

A Missa do Galo é uma tradição na Igreja Católica e é celebrada sempre na Véspera de Natal, que no meio cristão é reconhecido como o nascimento de Jesus Cristo. Transmitida ao vivo do Vaticano, centro principal da religião por abrigar a sede da Igreja e onde reside o Papa, ela é realizada na Basílica de São Pedro.

Assim como nos últimos anos, quem será responsável pela Missa do Galo de 2023 será o atual Papa, Francisco, que está no ofício desde 2013. Natural de Buenos Aires, na Argentina, ele tem 76 anos de idade e assumiu o papel depois que o Papa Bento XVI renunciou, em fevereiro de 2013, após 8 anos no cargo.

Entenda de onde vem o nome da Missa do Galo