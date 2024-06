São João é feriado nacional em 2024? 7 cidades celebram o 24 de junho

Chegou a temporada de festa junina e com tanta comemoração, resta uma dúvida: São João é feriado nacional? Para quem é devoto do santo, a data é especial e vai além da festança, mas o 24 de junho não faz parte do calendário nacional de feriados.

Cidades em que São João é feriado

Embora seja celebrado de Norte a Sul do país, o Dia de São João não é um feriado nacional. No entanto, em algumas cidades, o 24 de junho é feriado local. São elas: Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Salvador (BA), Recife (PE), Campina Grande (PB) e Caruaru (PE) - todas localizadas no Nordeste, além de Niterói (RJ), no Sudeste.

Outra boa notícia para quem mora nessas localidades é que dia 24 vai cair em uma segunda-feira, o que o torna um feriadão emendado com o fim de semana.

Como se sabe, o mês de junho também celebra Santo Antônio e São Pedro, dias 13 e 29, respectivamente. Embora as datas sejam populares, os feriados são reconhecidos em determinadas cidades, e não nacionalmente.

O dia de São Pedro é feriado municipal na capital São Luís, no Maranhão, como também é feriado nos estados de Alagoas e Roraima.

Já o Dia de Santo Antônio é feriado em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde o santo é padroeiro. Veja a lista de cidades.