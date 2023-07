Simpatia da canela no primeiro dia de agosto promete prosperidade

O mês de agosto chegou e com ele a necessidade de nos abrirmos a melhores formas de viver. Quer seu objetivo seja aumentar sua renda, ser mais feliz em casa ou melhorar sua sorte, temos alguns rituais fáceis que você pode incorporar à sua vida e que ajudarão a tornar seu futuro mais brilhante. Comece pela simpatia da canela e veja o que dizer ao soprar.

Como fazer a simpatia da canela dia 1?

No dia 1 de agosto, vá até a porta de entrada da casa e coloque uma colher de sobremesa de canela na palma da mão. Assopre o pó em direção ao interior do imóvel e pense positivamente para receber prosperidade e o sucesso na vida.

Repita: "Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar. Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar!"

A chave é conectar seus pensamentos, suas crenças profundamente arraigadas, ao ritual e então despejar sua energia nas ações que você toma.

O pó deverá permanecer no chão até o dia seguinte da simpatia. Depois de 24 horas, então pode varrer o ambiente.

A canela traz prosperidade?

A canela é considerada ideal para ativar a energia associada à prosperidade e à segurança econômica. O produto tem raízes profundas nas civilizações humanas em todo o mundo como um tempero da abundância.

A canela é nativa do extremo oriente e tem sido usada por praticantes espirituais chineses há milhares de anos. É uma erva ígnea que promove calor, por isso está associada à energia masculina, que é provedora, força física e energia protetora.

Por ter uma vibração tão alta, é naturalmente associado à boa sorte e riqueza.

A erva também é citada na bíblia: Em Êxodo 30:23 está no “óleo da santa unção”; em Provérbios 7:17 é, junto com a mirra e o aloés, um perfume para a cama; em Cantares de Salomão 4:14 é uma especiaria muito preciosa. A canela é (Apocalipse 18:13) parte da mercadoria da “grande Babilônia”.

Poderosas Escrituras Bíblicas sobre Prosperidade

João 1:2 - Amado, desejo que tudo te vá bem e que tenhas boa saúde, assim como vai bem a tua alma.

João 1:2 - 1 Crônicas 4:10

Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: “Oh, que você me abençoe e alargue minhas fronteiras, e que sua mão esteja comigo, e que você me guarde do mal para que ele não traga minha dor!” E Deus concedeu o que ele pediu.

Reis 2:3 - E guarda o mandamento do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na Lei de Moisés, para que prospereis em tudo que você faz e onde quer que você vire.

Pedro 1:7 - Para que a autenticidade comprovada da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora seja provado pelo fogo, seja encontrada para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.

Samuel 2:8 - Ele levanta o pobre do pó; ele levanta os necessitados do monte de cinzas para fazê-los sentar-se com os príncipes e herdar um trono de honra. Pois os pilares da terra são do Senhor, e sobre eles ele estabeleceu o mundo.

Crônicas 20:20 - E levantaram-se de madrugada e saíram para o deserto de Tecoa. E quando eles saíram, Josafá se levantou e disse: “Ouçam-me, Judá e habitantes de Jerusalém! Crê no Senhor teu Deus, e serás confirmado; acredite em seus profetas, e você terá sucesso”.

Crônicas 31:21 - E toda obra que empreendia no serviço da casa de Deus e de acordo com a lei e os mandamentos, buscando a seu Deus, fazia de todo o coração, e prosperava.

Coríntios 8:9 - Pois vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo: embora fosse rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos enriquecêsseis.

Coríntios 9:8 - E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, para que, tendo sempre toda a suficiência em tudo, abundeis em toda boa obra.

Pedro 1:3 - O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência.

Colossenses 3:13 - Suportando-vos uns aos outros e, se alguém tiver queixa contra o outro, perdoando-vos mutuamente; assim como o Senhor o perdoou, você também deve perdoar.

Deuteronômio 15:10 - Dar-lhe-ás liberalmente, e o teu coração não será relutante quando lhe deres, porque por isso o Senhor teu Deus te abençoará em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes.

Deuteronômio 28:12 - O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado.

Eclesiastes 10:19 - O pão é feito para o riso, e o vinho alegra a vida, e o dinheiro responde a tudo.

Eclesiastes 7:14 - No dia da prosperidade, alegra-te, e no dia da adversidade considera: Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada que virá depois dele.

Efésios 3:20 - Ora, àquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós.

Efésios 6:13 - Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes.

Gênesis 15:1 - Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão: “Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo; sua recompensa será muito grande.

Gênesis 33:11 - Por favor, aceite minha bênção que lhe é trazida, porque Deus me agradou e porque eu tenho o suficiente. Assim, ele o instou e ele o aceitou.

Hebreus 11:6 - E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.

Hebreus 13:5 - Mantenha sua vida livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem, pois ele disse: “Eu nunca te deixarei, nunca te desampararei”.

Isaías 1:19 - Se estiverdes dispostos e obedientes, comereis do melhor desta terra.

Isaías 48:17 - Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: “Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é bom, que te guio pelo caminho que deves seguir.”

Isaías 60:5 - Então você verá e ficará radiante; o teu coração estremecerá e exultará, porque a ti se voltará a abundância do mar, a ti virão as riquezas das nações.

Tiago 1:4 - E que a firmeza opere plenamente, para que sejais perfeitos e completos, de nada faltando.

Veja também a Oração da prosperidade e da riqueza