Virada Cultural 2020 vai ser virtual; veja a programação completa

A Virada Cultural 2020 já tem datas definidas na capital paulista. As vastas programações culturais da 16° vão acontecer entre às 18h de sábado (12/12) e às 18h de domingo (13/12). Este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, a prefeitura de São Paulo optou por fazer grande parte das apresentações de forma online. As informações são do Guia da Folha.

Veja os cantores já confirmados para Virada Cultural 2020:

Neste ano, a Virada Cultural 2020 vai contar com 370 atrações, entre elas, além dos famosos shows, intervenções semi presenciais e atividades virtuais. Já estão confirmados os seguintes cantores:

Criolo;

DJ Rennan da Penha;

MC Kekel;

Elba Ramalho, que vai homenagear Jackson do Pandeiro;

Dominguinhos;

Luiz Gonzaga.

As apresentações serão gravadas no Teatro Municipal e posteriormente reproduzidas virtualmente. A plataforma de transmissão, porém, ainda não foi informada.

Apresentações Teatrais

No teatro, a Virada Cultural 2020 ainda terá apresentações online da Cia Mungunzá de Teatro e do grupo Satyros. Já os espetáculos presenciais ficarão a cargo do grupo “Mãe de Fora da Caixa” e “Os Monólogos da Vagina”. Para assistir, será necessário seguir os protocolos sanitários contra a Covid-19.

O que é a Virada Cultural?

A Virada Cultural 2020 é uma iniciativa da prefeitura de São Paulo. Realizada todos os anos com o intuito de fomentar a Cultura, diversos artistas de vários segmentos se apresentam na cidade em diversos locais durante dois dias. Na edição do ano passado, a programação reuniu nas ruas da capital 4,6 milhões de pessoas em 250 pontos de apresentação.

Segundo a prefeitura, “ a Virada Cultural busca, antes de tudo, promover a convivência em espaço público, convidando a população a se apropriar do Centro da cidade por meio da arte”. Este ano, porém, para evitar aglomerações e consequentemente uma maior possibilidade de circulação do vírus, boa parte da programação da Virada Cultural 2020 será realizada somente online.