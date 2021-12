Enquete a Fazenda 2021: Mileide, Aline ou Solange, quem deve sair?

A 12ª roça da Fazenda 2021 está formada e Mileide, Aline e Solange se enfrentam pela permanência no programa da Record TV. Nesta quinta-feira, dia 9 de dezembro, um dos participantes será eliminado e dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Vote na enquete a Fazenda 2021 do DCI e responda: quem deve ser eliminado nesta semana?

Enquete a Fazenda 2021 – quem sai?

VOTE NA ENQUETE PELO CELULAR AQUI

Votação + Enquete A Fazenda 2021: quem sai hoje - 9/12 Mileide

Aline

Solange Vote

Quem está na roça?

Mileide Mihaile: Também fazendo sua estreia nas roças do reality, Mileide ocupou o segundo banquinho da berlinda depois que Dynho usou o Poder da Chama Vermelha para trocar um dos roceiros da semana por outra pessoa. O ex-marido de MC Mirella usou o poder para salvar Arcrebiano da roça e escolheu Mileide para substituir o ex-BBB.

Aline Mineiro: Ex-panicat é um dos nomes com melhor convivência dentro do reality, mas seu atrito com Arcrebiano acabou colocando-a na berlinda. Aline estava na baia e Arcrebiano foi o mais votado da semana, o que deu para o participante o poder de puxar um dos concorrentes para baia. Aline foi o nome escolhido.

Solange Gomes: Um dos nomes mais frequentes na enquete semana da Fazenda 2021 pela eliminação, Sol acabou levando a pior no resta um e ocupando o último banquinho da berlinda. Ela foi quem vetou Mileide da Prova do Fazendeiro.

Como votar no R7

Para decidir quem será o próximo eliminado da enquete oficial da Fazenda 2021, o público deve votar no participante que merece permanecer no programa. Para isso, basta acessar o www.r7.com e clicar no banner ‘A Fazenda’ que tem a pergunta ‘Quem você quer que fique em A Fazenda 2021?’, escolher o favorito e confirmar o voto.

Não é preciso criar nenhum cadastro para votar na Fazenda 2021 e o processo pode ser repetido quantas vezes o usuário quiser.

O resultado da enquete oficial da Fazenda 2021 será revelado, ao vivo, no programa desta quinta-feira (09), que vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus – o streaming da emissora que possibilita que o público consiga assistir a Fazenda na internet.

Acompanhe os resultados parciais da enquete a Fazenda 2021 no DCI