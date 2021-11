Enquete a Fazenda 2021: Gui Araújo, Dayane ou Bil, quem deve sair?

A 10ª roça da Fazenda 2021 está formada e Gui Araújo, Dayane e Arcrebiano, o Bil, se enfrentam pela permanência no programa da Record TV. Nesta quinta-feira, dia 25 de novembro, um dos participantes será eliminado e dará adeus a chance de embolsar R$ 1,5 milhão. Vote na enquete a Fazenda 2021 do DCI e responda: quem deve ser eliminado nesta semana?

Enquete a Fazenda 2021 – quem sai?

Enquete a Fazenda 2021: quem sai na eliminação de hoje (25)? Gui Araújo

Dayane

Bil (Arcrebiano) Vote

Quem está na roça?

Gui Araújo: o ex-namorado de Anitta ocupou o segundo banquinho da roça depois que Rico desempatou a votação do nome mais votado da noite. Tanto Gui quanto Solange receberam 5 votos, mas ex-MTV levou a pior e por isso está na enquete a Fazenda 2021 desta vez. Essa é a terceira roça de Gui.

Dayane Mello: nesta semana, Dayane foi para a roça puxada por Gui Araújo. O peão precisou escolher entre três nomes escolhidos por Marina (dona da Chama Vermelha) e optou pela modelo. Esta é a enquete da Fazenda 2021 que Dayane está entre as opções para ser eliminada.

Arcrebiano: o peão foi para sua segunda roça na edição porque sobrou no resta um. Ele foi quem vetou Gui Araújo da Prova do Fazendeiro, mas sua estratégia de derrotar MC Gui e Dayane não deu certo.

Como votar no R7

Para definir quem é o próximo eliminado da enquete oficial da Fazenda 2021, o público deve votar naquele que deve permanecer no reality. Para isso, é só acessar o www.r7.com e clicar no banner ‘A Fazenda’ que tem a pergunta ‘Quem você quer que fique em A Fazenda 2021?’, escolher o favorito e confirmar o voto.

O menos votado será o 10º eliminado do programa. O anúncio vai acontecer, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus, no programa desta quinta-feira (25).

Como assistir a eliminação da Fazenda 2021?

O resultado da enquete oficial da Fazenda 2021 pela roça desta semana será anunciado por Adriane Galisteu, ao vivo, nesta quinta-feira (25). O programa vai ao ar, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e, para assistir online, basta acessar o PlayPlus – o streaming da emissora.

Com um cadastro ativo, basta escolher a aba ‘no ar’, que pode ser acessada nas contas gratuitas, e ter acesso ao mesmo sinal do canal aberto da Record TV.

Também é possível assistir ao programa com a assinatura paga do streaming, que custa R$ 12,90 por mês e dá acesso ao sinal de 9 câmeras ao vivo. Desse jeito, é possível assistir ao programa 24 horas por dia.

