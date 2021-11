Enquete A Fazenda 2021: Dayane mereceu continuar no reality?

Dayane Melo sobreviveu a mais uma roça do reality show rural da Record TV, no entanto, este resultado não era o esperado, já que a modelo era a apontada pelas parciais como a nova eliminada do programa. Nas votações sobre quem devia ficar, a moça era a roceira com a menor porcentagem, e nas votações sobre quem devia sair, ela assumia a liderança disparada. Dayane mereceu ficar no programa? Nos conte na enquete A Fazenda 2021!

Quem saiu da Fazenda 2021?

Gui Araújo saiu do reality show com apenas 18,32% dos votos do público. A briga do ex-namorado de Anitta foi com Dayane, pois Arcrebiano não passou sufoco e se salvou com folga da eliminação.

A modelo somou 24,67% dos votos e permaneceu no jogo. O ex-BBB21 foi o que se deu melhor na berlinda e continuou na luta pelo prêmio de R% 1,5 milhão ao receber mais da metade dos votos desta décima roça, 57,01%. Dayane mereceu continuar? Vote na enquete A Fazenda 2021 do DCI!

Arcrebiano foi o primeiro a voltar para a sede, Gui e Dayane continuaram no deque de eliminação e Adriane Galisteu então informou que a modelo continuaria no programa e o influenciador digital havia sido eliminado. Vote na enquete A Fazenda 2021 e nos conte a sua opinião!

Revolta

Nas redes sociais, a permanência de Dayane deixou alguns fãs do reality show bastante irritados. Muitos esperavam a eliminação da peoa por causa das parciais. O nome da famosa ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Eliminados A Fazenda 13 até agora

Dez berlindas foram realizadas até agora, ou seja, 10 peões foram eliminados. Além destes nomes, a temporada também perdeu os participantes Fernanda Medrado, que desistiu no começo do reality show, e Nego do Borel, que foi expulso.

Liziane Gutierrez saiu na primeira roça do programa com 26,15% dos votos

saiu na primeira roça do programa com 26,15% dos votos Mussunzinho foi o segundo eliminado, ele somou 23,52% dos votos

foi o segundo eliminado, ele somou 23,52% dos votos Erika Schneider foi a terceira eliminada, ela somou 30,24% dos votos para ficar, mas não foi o suficiente

foi a terceira eliminada, ela somou 30,24% dos votos para ficar, mas não foi o suficiente Victor Pecoraro saiu na quarta berlinda com 22,82% dos votos

saiu na quarta berlinda com 22,82% dos votos Lary Bottino entrou no programa para substituir Medrado e foi a menos votada até agora, apenas 9,61% para ficar

entrou no programa para substituir Medrado e foi a menos votada até agora, apenas 9,61% para ficar Tati Quebra Barraco saiu do programa com 15,78% na sexta roça

saiu do programa com 15,78% na sexta roça Erasmo Viana não sobreviveu a roça e saiu do programa com 19,91% dos votos

não sobreviveu a roça e saiu do programa com 19,91% dos votos Tiago Piquilo o cantor sertanejo recebeu 26,87% dos votos e perdeu a disputa pela permanência

o cantor sertanejo recebeu 26,87% dos votos e perdeu a disputa pela permanência Valentina Francavilla foi a nona eliminada, ela deixou o reality show rural com 15,38% dos votos

foi a nona eliminada, ela deixou o reality show rural com 15,38% dos votos Gui Araújo é eliminado mais recente do programa, apenas 18,32% dos votos

