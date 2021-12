Enquete a Fazenda 2021: entre Rico e Bil, quem deve ganhar?

Um dos nomes frequentemente citados como favorito ao prêmio, Dayane Mello foi eliminada nesta semana e abriu caminhos para o crescimento de outra rivalidade dentro do reality da Record TV: Rico Melquiades e Arcrebiano. Entre os peões, quem é mais favorito e deve ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na enquete a Fazenda 2021 sobre o final do reality.

Rico é o favorito das redes sociais

Além de frequentemente aparecer entre os nomes mais votados na enquete semanal da Fazenda 2021, Rico Melquiades também conseguiu firmar o favoritismo nas redes sociais. O ex-MTV nem sabe mas tem uma torcida engajada e que movimenta bastante as redes sociais, que viraram espelho para a popularidade do peão dentro do jogo.

Especificamente nas redes, Rico é o participante favorito e, isolado, é o famoso que atraiu mais novos seguidores desde a estreia do reality. De setembro até o começo de dezembro, o perfil no Instagram do participante registrou o crescimento de mais de 2,6 milhões de novos inscritos, o que torna o participante um dos nomes mais seguidos da edição.

Durante a semana na qual protagonizou diversas discussões com Dayane Mello, quando a modelo destruiu um de seus casacos com uma faca, Rico ganhou mais de 1,1 milhão de seguidores.

Além disso, Rico Melquiades também aparece como o favorito ao prêmio nesta semana, segundo resultado parcial da enquete da Fazenda 2021 no UOL. O humorista recebeu 33,33% dos votos do público como o mais merecedor do prêmio.

O favoritismo do peão nas redes sociais é capaz de dar a vitória para Rico na enquete da grande final da Fazenda 2021? Opine na enquete do DCI.

Veja o histórico de crescimento de Rico nas redes sociais:

Bil aparece entre os favoritos nas enquetes

Apesar do destaque de Rico no reality, Arcrebiano não fica muito atrás. O ex-BBB tem ganhado cada vez mais força nas últimas semanas, contrariado todas as expectativas do público, uma vez que o peão não durou muito nos dois últimos realities que participou na Globo.

Acontece que, apesar de ter registrado algumas perdas nas redes sociais, Bil é um dos favoritos quando o assunto é a enquete semanal da Fazenda 2021. Nesta semana, por exemplo, depois da eliminação de Dayane, o participante é considerado o favorito com 53,20% dos votos na parcial da enquete a Fazenda 2021 do DCI. Isso significa que, sozinho, Arcrebiano recebeu mais votos do que todos os outros concorrentes juntos.

E esse não é o único sucesso de Bil em enquetes. Na votação do UOL, o ex-BBB está em terceiro lugar no ranking parcial e recebeu 24,26% dos votos.

Quando vai acabar a Fazenda 2021?

O final do reality da Record TV, que vai confirmar ou não o resultado da enquete a Fazenda 2021, está marcado para o dia 16 de dezembro. Como é em uma quinta-feira, o programa será transmitido, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e PlayPlus.

Para a grande final, assim como na edição vencida por Jojo Toddynho, são esperados 4 participantes. Até lá, a produção da Record TV deverá ‘acelerar’ o ritmo de eliminações e tornar a competição ainda mais acirrada.

Além da emissora, a final da Fazenda 2021 também poderá ser assistida no PlayPlus – o serviço de streaming oficial da Record TV. Por lá, para ver de graça, é preciso criar um cadastro usando nome e e-mail, além de conexão à internet. Com a conta ativa, basta clicar na aba ‘No Ar’ para ter acesso à programação da emissora.

Quem você acha que será o grande campeão? Acompanhe as parciais da enquete a Fazenda 2021 no DCI.