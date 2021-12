Enquete a Fazenda 2021: MC Gui, Aline, Bil ou Marina, quem fica?

A última semana da Fazenda 2021 começou e duas roças foram formadas no domingo (12). MC Gui, Aline, Bil e Marina, estão na primeira roça da semana e dois deles serão eliminados nesta segunda-feira, 13 de dezembro, e irão direto para a grande final do reality. Quem deve ficar? Participe da enquete a Fazenda 2021 e opine.

Quem esta na roça especial 1

Todos os participantes restantes da Fazenda 2021 estão na enquete pela eliminação dessa semana. Isso porque são as duas roças da vez que definirão quais serão os 4 finalistas do reality.

MC Gui, Aline, Bil e Marina estão na primeira roça da semana, que será decidida na segunda-feira, dia 13 de dezembro. A formação foi definida durante o programa ao vivo deste domingo (12) com uma prova em dupla. A dinâmica da vez e todo o funcionamento da enquete a Fazenda 2021 desta vez será diferente e, durante a decisão, que será anunciada por Adriane Galisteu, dois participantes serão eliminados ao mesmo tempo.

Veja o cronograma de eliminações da última semana:

Segunda-Feira – 13 de dezembro: eliminação de 2 participantes da roça 1 + abertura da votação da roça 2.

Terça-Feira – 14 de dezembro: eliminação de 2 participantes da roça 2 + abertura da votação da grande final.

A votação da enquete a Fazenda 2021 pela eliminação, que também definirá o grupo de finalistas do reality, acontece no R7, o portal oficial da Record TV. Para votar, basta acessar o endereço https://www.r7.com e clicar no banner da Fazenda 2021, que está em destaque na página inicial e também tem um link de direcionamento físico no topo do site.

Dentro da página da Fazenda 2021, localize a chamada para a votação, que pergunta quem deve ser finalista no reality. Depois de escolher o favorito, basta clicar na foto do participante, selecionar a opção e confirmar o voto. A participação na enquete oficial da Fazenda 2021 só é computada depois da confirmação do portal.

Quando vai ser a final da Fazenda 2021?

A grande final da Fazenda 2021 será disputada por 4 finalistas. A votação para definir quem será o dono do prêmio milionário será aberta depois da eliminação dos dois últimos participantes da edição e o anúncio da vitória está marcado para a próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro.

O programa será transmitido, ao vivo, tanto na Record TV quanto no PlayPlus, às 22h45 (horário de Brasília). Para assistir online, basta ter acesso à internet, uma conta no PlayPlus – que pode ser gratuita – e clicar na aba ‘No Ar’.

Além do quarteto, a grande final da Fazenda 2021 contará com todos os participantes eliminados – exceto Nego do Borel, que foi expulso, e Fernanda Medrado, que desistiu. Acompanhe as últimas notícias da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro dos principais acontecimentos da reta final do reality.