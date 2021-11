Enquete a Fazenda 2021: Mc Gui, Day, Bil ou Gui Araújo, quem sai?

Uma nova roça da Fazenda 2021 começa a ser formada e MC Gui, Dayane, Bil e Gui Araújo estão na berlinda após votação na terça. Agora, eles vão precisar da ajuda do publico para seguir na competição por R$ 1,5 milhão. Vote na enquete a Fazenda 2021 e opine: quem deve ser eliminado?

MC GUI: participante ocupou o primeiro banquinho da roça e garantiu uma posição na enquete a Fazenda 2021 desta semana porque recebeu o voto de Rico Melquiades, o fazendeiro da semana.

Gui Araújo: a segunda vaga da berlinda foi definida depois da votação aberta entre os peões. O influencer recebeu 5 votos e Solange também, mas Rico desempatou e escolheu Gui Araújo para a roça. Ele foi vetado da prova do fazendeiro.

Dayane: participante terminou entre os roceiros da semana porque foi puxado pelo mais votado da casa. Ela estava entre os três participantes escolhidos depois do Poder do Lampião.

Arcrebiano: quarto e último nome na enquete a Fazenda 2021 desta semana, que sobrou no ‘Resta Um’.

Participantes já eliminados

1ª semana: Liziane Gutierrez – Participante polêmica foi a primeira a sair, com 26,15% dos votos. Um dos nomes que mais movimentaram os primeiros dias de programa, a modelo levou a pior em uma roça contra Nego do Borel e Solange Gomes.

2ª semana: Mussunzinho – O ator foi eliminado por Dayane Mello e Arcrebiano depois de receber 23,52% dos votos. Ele deu adeus ao prêmio milionário em meio a uma guerra com Erika Schneider.

3ª semana: Erika Schneider – A ex-bailarina do Faustão despertou a fúria de alguns dos confinados, como Tati Quebra Barraco e MC Gui, quando foi fazendeira e indicou Mussunzinho para a berlinda. Sem a imunidade na semana seguinte a seu reinado, ela acabou indo para a roça e foi eliminada com 30

4ª semana: Victor Pecoraro – O ator de grandes novelas da Globo, SBT e Record TV foi o quarto eliminado da Fazenda 2021 com 22,82% dos votos. Ele disputou a enquete a Fazenda 2021 contra Gui Araújo e Aline Mineiro, mas levou a pior.

5ª semana: Lary Bottino – Ex-amiga de Anitta foi para sua primeira roça na quinta semana e acabou sendo eliminada por Valentina Francavilla e Gui Araújo. Com apenas 9,61% dos votos, ela é a dona da menos porcentagem de eliminação da edição até o momento.

6ª semana: Tati Quebra-Barraco – Inicialmente uma das favoritas, foi eliminada em uma roça contra Rico e MC Gui. A funkeira levou a pior e ficou surpresa ao ser anunciada como a menos votada da enquete a Fazenda 2021 daquela semana, com apenas 15,78% dos votos.

7ª semana: Erasmo Viana – O influenciar, que é ex de Pugliesi, estava em sua primeira roça e levou a pior contra Solange Gomes e Rico Melquiades. Ele recebeu 19,91% dos votos.

8ª semana: Tiago Piquilo – O cantor chegou a ser considerado um dos favoritos da edição, mas deixou o programa na oitava semana. Ele recebeu 26,87% dos votos na enquete da Fazenda 2021 contra Dayane Mello e Sthe Matos.

9ª semana: Valentina Francavilla – A italiana e ex-assistente de palco do Programa do Ratinho foi a nona eliminada da Fazenda. Ela recebeu 15,38% dos votos e perdeu o favoritismo para Solange Gomes e Aline Mineiro.

O resultado da enquete a Fazenda 2021 e o nome do décimo eliminado do programa será anunciado, ao vivo, na quinta-feira (25), às 22h45 (horário de Brasília).

Acompanhe a cobertura completa do reality e as parciais da enquete a Fazenda 2021, no DCI.