Marina Ferrari venceu a Prova do Fazendeiro e assumiu o cargo de maior autoridade na Fazenda 2021. Agora, está nas mãos da peoa o futuro do jogo. Quem deve ser o voto da fazendeira? Vote na enquete a Fazenda 2021 e opine sobre quem deve ir para a roça.

Enquete a Fazenda 2021: quem deve ir para a roça?

Enquete a Fazenda 2021: quem Marina deve mandar para a roça? Rico

Dayane

Sthe

Aline

Mileide

Gui Araújo

Arcrebiano

MC Gui

Solange

Tiago

Valentina

Dynho Vote

Quem são os alvos de Marina

A vitória de Marina Ferrari na Prova do Fazendeiro aconteceu sob muita emoção e, além de mandar Solange e Rico para a noite de eliminação, deixou alguns participantes preocupados com o futuro que o confinamento terá com o mandato da influenciadora.

Isso porque, além de escapar da eliminação desta semana, ela também irá impactar diretamente a formação da roça da semana que vem e vai escolher quem será o primeiro nome confirmado na próxima enquete da Fazenda 2021. Ao longo de sua trajetória no reality, a fazendeira desta semana já protagonizou alguns atritos. No entanto, os principais aconteceram com Dayane Mello, Solange Gomes, Rico Melquiades e Gui Araújo.

Entenda as principais desavenças de Marina na Fazenda 2021:

Dayane Mello: a relação entre a modelo e a influenciadora é conturbada desde o começo do programa, mas ficou ainda mais intensa quando Marina decidiu se afastar de Rico e seus amigos por conta do comportamento do ex-MTV na sede. Dayane não gostou, reclamou e acabou virando alvo da peoa junto de Rico.

Mais recentemente, Dayane se incomodou com a aproximação de Marina com Aline e protagonizou uma gritaria com a participante. A modelo disse que a fazendeira é fofoqueira, falsa e que está ‘abandonada’ no programa.

Solange Gomes: a ex-musa da Banheira do Gugu coleciona inimizades na Fazenda e Marina é uma delas. Elas já trocaram votos, ofensas e gritos – tudo ao vivo. Em uma das situações, Solange disse que a fazendeira se faz de sonsa, só sabe se maquiar e não tem opinião própria.

Em uma das dinâmicas da discórdia, Marina desejou que Solange fosse eliminada e disparou: “não estou preocupada com a opinião da Solange”.

Rico Melquiades: quem assistiu aos primeiros dias da Fazenda 2021 sabe que Rico e Marina se diziam amigos e fizeram planos de se apoiar até o fim do confinamento. Acontece que o peão, que está na enquete pela eliminação da Fazenda 2021 desta semana, é polêmico, causou no confinamento e Marina não apoiou o amigo.

Ela decidiu se afastar de Rico e passou a votar nele pelo ‘bem comum’. Em uma das conversas entre os integrantes do reality, ela disse que o ex-MTV foi sua maior decepção no programa.

Gui Araújo: a fazendeira da semana e Gui Araújo vivem uma história de amor e ódio na Fazenda 2021. Mesmo que tenham vivido o começo de um romance nas primeiras semanas, a dupla também protagoniza diversas confusões e, recentemente, Marina ‘levou um fora’ de Gui e disse que o peão é uma das pessoas mais venenosas do programa.

Acha que algum deles será a vítima na semana que vem? Dê sua opinião na enquete a Fazenda 2021.