Nas redes sociais, muitas discussões acontecem sobre o reality da Record TV e quem merece ganhar A Fazenda é uma das mais frequentes. Quinze famosos seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, mas apenas um deles sairá com o título de vencedor da edição. Vote na enquete A Fazenda 2021 e opine: quem deve sair vencedor da Fazenda nesta ano?

Enquete A Fazenda 2021

Enquete A Fazenda 2021: quem merece ganhar o reality? Aline Mineiro

Dynho Alves

Arcrebiano

Dayane Mello

Gui Araújo

Erasmo

Mileide

Rico

Valentina

Tiago

Marina

Solange

MC Gui

Sthe Vote

Participantes da Fazenda

Aline Mineiro: a ex-panicat de 30 anos é influenciadora digital e namorada do humorista Léo Lins. Na Fazenda 2021, nesta semana, a peoa tem vivido momentos complicados e protagonizado atritos com os melhores amigos do confinamento: Rico e Dayane.

Dynho Alves: cantor e dançarino tem 26 anos de idade e é o marido de Mc Mirella. Na Fazenda, Dynho está entre os participantes do ‘grupão’ e protagonizou uma briga com Rico Melquiades na qual foi acusado nas redes sociais de agressão.

Arcrebiano: o ex-BBB e ex-No Limite é o fazendeiro desta semana. Ele mandou MC Gui para a roça e, no programa, tem colecionado inimigos, como Dayane, Rico e Aline. Apesar de uma grande torcida nas redes, Arcrebiano é o único participante que perdeu seguidores durante a participação no reality.

Dayane Mello: modelo brasileira, Dayane tem 32 anos e ficou famosa depois de participar da versão italiana do Big Brother. Ela é uma das participantes mais polêmicas da Fazenda 2021 e, nos últimos dias, tem perdido a paciência com Rico Melquiades, um de seus amigos no reality.

Gui Araújo: o ex-namorado de Anitta foi fazendeiro por duas vezes na Fazenda 2021 e tem vivido relacionamentos de amor e ódio dentro do confinamento, como um affair com Marina Ferrari. Além do relacionamento com Anitta, ele ficou famoso por participar do De Férias com o Ex, da MTV. Ele foi quem ganhou a Prova de Fogo nesta semana.

Erasmo Viana: influenciador foi casado com Gabriela Pugliesi e tem 36 anos. No reality, Erasmo era considerado ‘isento’ das confusões da casa, mas nos últimos dias tem protagonizado atritos com Solange Gomes e Rico Melquiades. Ele nunca foi para a roça até o momento.

Mileide Mihaile: ex de Wesley Safadão é seguida por mais de 4 milhões de pessoas no Instagram. Mileide, na Fazenda, foi acusada de ser ‘amiga do povo’ e de fingir ser ‘prefeita’.

Rico Melquiades: um dos nomes mais falados da edição nas redes sociais, Rico é de Alagoas e tem 30 anos. Ele viveu momentos marcantes dentro do reality, como diversas brigas com Tati Quebra Barraco e Solange Gomes, e está na roça desta semana. Rico está entre os nomes mais citados sobre quem merece ganhar a Fazenda 2021.

Valentina Francavilla – enquete a fazenda 2021: natural da Itália, a atriz tem 41 anos e foi assistente de palco do Programa do Ratinho por quase uma década. Na Fazenda, ela pintou o cabelo de vermelho, tem ficado mais próxima de Dayane, Rico e Aline.

Tiago Piquilo: o participante tem despertado o incômodo nos concorrentes por não querer se posicionar e isso já foi até motivo de voto. Ele tem 37 anos, é cantor e faz parte da dupla Hugo e Tiago. Ele aparece frequentemente entre os favoritos do público como quem merece ganhar a Fazenda 2021.

Marina Ferrari: empresária dona de uma loja em Maceió, Marina tem mais de 4,2 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela é conhecida por produzir conteúdo de moda e beleza.

Solange Gomes: peoa foi uma das musas da Banheira do Gugu, no Domingo Legal, e ganhou espaço no carnaval carioca. Ela é briguenta e tem protagonizado uma história de amor e ódio com Rico Melquiades. Ela já voltou de uma roça, mas nunca conquistou o chapéu de fazendeira.

MC Gui: cantor tem 23 anos e é o mais jovem entre os participantes masculinos da Fazenda 2021. Ele acumula hits e polêmicas na vida pessoal e, no reality, é rival declarado de Rico. Ele está na roça pela primeira vez porque foi votado pelo fazendeiro da semana, Arcrebiano.

Sthe Matos: vencedora da dinâmica do paiol para entrar na competição, a baiana de 22 anos é natural de Salvador e fez carreira como influenciadora digital. Ela está na roça desta semana porque sobrou no resta um.

Participe da votação da Fazenda 2021