Enquete a Fazenda 2021: Tiago, Dayane ou Sthe, quem deve ficar?

Após a vitória de Gui Araújo na Prova do Fazendeiro desta semana, Tiago, Dayane e Sthe estão na roça. O menos votado deles deixará a competição durante o programa ao vivo desta quinta-feira, dia 11. Quem deve ficar no programa e seguir na competição? Participe da enquete a Fazenda 2021 do DCI e dê a sua opinião.

Quem já saiu da Fazenda 2021?

Até agora, sete famosos já levaram a pior nas enquete da Fazenda 2021 e foram eliminados do reality, dando adeus ao prêmio milionário que será entregue no final.

Veja a ordem dos eliminados desta temporada e a porcentagem de cada um deles:

Liziane Gutierrez (26,15% dos votos)

Mussunzinho (23,52% dos votos)

Erika Schneider (30,24% dos votos)

Victor Pecoraro (22,82% dos votos)

Lary Bottino (9,61% dos votos)

Tati Quebra Barraco (15,78% dos votos)

Erasmo Viana (19,91% dos votos)

Onde assistir a noite de eliminação?

O resultado da enquete da Fazenda 2021 desta semana será divulgado, ao vivo, no programa de quinta-feira (11). A edição vai ao ar, às 22h45 (horário de Brasília), na Record TV e no PlayPlus.

Para assistir no PlayPlus, existem duas opções: a conta gratuita e a conta grátis. No modo gratuito, no qual precisa criar uma conta com nome e e-mail, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta. Já para os que decidirem pagar a versão premium, que custa R$ 12,90, a emissora libera o sinal de nove câmeras exclusivas com transmissão 24 horas de dentro do confinamento – incluindo os intervalos.

Enquanto o resultado oficial não é anunciado, participe da enquete da Fazenda 2021 aqui no DCI e responda: quem deve ficar?

Como votar na enquete A Fazenda 2021 do R7

Você já pode ajudar um dos peões a ficar no programa com a votação oficial no site da Record, o R7. Primeiro vá no endereço https://www.r7.com/, em seguida clique na aba de A Fazenda 2021, a enquete estará logo a vista.

Confira o nome e fotos dos participantes que estão competindo pelo seu voto e selecione quem deseja salvar. Depois, selecione a caixinha ‘sou humano’ da verificação de robôs. Em seguida, confirme o seu voto e aguarde a mensagem do sistema que informa que seu voto foi computado. Pronto! Muito simples, não é mesmo? Repita o processo quantas vezes quiser.

