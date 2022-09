Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Tiago, Bruno ou Shay, quem sai

Participe da enquete da Fazenda 2022 e ajude a defender qual peão merece ficar no reality da Record TV e seguir na disputa por R$ 1,5 milhão.

Na noite de terça-feira (20), foi formado a primeira roça da Fazenda e o que não faltou foi fogo no feno. Os novos roceiros foram definidos: Debora, Tiago, Bruno e Shay estão na berlinda, então Vote na Enquete A Fazenda 2022 para ser eliminado.

Adriane Galisteu comandou a votação ao vivo pela Record TV e convidou os peões para se reunirem no deck, e assim dar início a votação

Após um resumo do dia no reality, a apresentadora pediu para Iran Malfitano ler os poderes e escolher qual ele ficaria. Depois de ler atentamente, o ator escolheu ficar com ao poder amarelo e se salvou da roça. Ele repassou o da chama vermelha para André, que pode anular três votos, mas preferiu não interferir na formação da roça.

E agora que a roça está formada, é hora de votar: quem deve sair? Participe da votação da enquete A Fazenda 2022.

Participe da Enquete A Fazenda 2022; a votação ficará aberta até a noite de quarta.

Como participar da votação no R7

A votação no R7 será aberta na quarta-feira, após o fim da Prova do Fazendeiro. Os roceiros terão 30 segundos para defender suas permanências no jogo e convencer o público a votarem neles. Para participar, siga os passos:

1- Acesse o portal oficial de A Fazenda no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

2- Logo na página inicial, a votação já irá aparecer;

3- Clique sob a foto do peão que você quer que fique em A Fazenda 14;

4- Faça a validação de segurança clicando em “sou humano”;

5- O voto será computado em poucos segundos. O público pode participar quantas vezes quiser.