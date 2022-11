Enquete A fazenda 2022 atualizada R7: votação em tempo real da 8ª roça

A oitava eliminação de A Fazenda 2022 ocorre nesta quinta-feira, 10 de novembro, e o público já pode escolher entre Alex, Deborah, Morango e Ruivinha. Dois deles serão eliminados da atual temporada e ficarão sem o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas quem deve ficar? A enquete A Fazenda atualizada R7 agora aponta o resultado.

Enquanto a Enquete A fazenda não interfere diretamente na eliminação, a votação oficial do R7 dá o poder ao público de mudar o o jogo. Ela fica aberta desde o fim do programa de quarta, após a Prova do Fazendeiro, até a noite da eliminação. A contagem dos votos é encerrada ao vivo por Adriane Galisteu.

Para participar, primeiro é necessário acessar o portal do reality show no R7 e localizar a enquete A Fazenda 2022 oficial, a única que contabiliza os votos para a eliminação.

É possível encontrar a votação logo na primeira página. Depois, basta clicar sob a foto do peão que você quer que fique na competição e fazer a validação de segurança em "sou humano".

Em poucos segundos, o voto será computado. Os internautas que quiserem participar várias vezes só precisar clicar em "votar novamente".