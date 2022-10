Enquete A Fazenda 2022: Deolane deve ser sair na 5ª roça?

A formação da roça de A Fazenda 2022 Bia venceu a Prova do Fazendeiro desta semana e, com isso, oficializou a condenação de Deolane, Shay, Thomaz e Lucas para a quinta roça da Fazenda 2022. Na próxima quinta-feira, 20 de outubro, quem tiver o menor apoio do público deixará o confinamento. A advogada merece sair? Vote na enquete A Fazenda 2022 e decida a próxima eliminação.

A peoa Deolane Bezerra, 34 anos, enfrenta sua primeira roça após ser a mais votada pelos participantes do game para sair do reality. A advogada enfrenta sua primeira roça após o grupo B combinar em votar na loira, que é considerada a líder do grupo A.

A famosa é um fenômeno da internet e soma mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, mas dentro do reality a fama da peoa é de esquentada. A participante já rivalizou com Deborah, Bárbara, Ruivinha de Marte, entre outros peões. Na enquete DCI, Deolane aparece entre uma das favoritas para ganhar o prêmio milionário.

Ela ainda tem a chance de volta da roça se ganhar a prova do fazendeiro, que será realizada na noite de quarta.

Já a eliminação está marcada para ser anunciada durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 20 de outubro, que vai ao ar às 23h00 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV.

Na TV, não tem segredo e só é preciso sintonizar no canal no horário previsto. Para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro no PlayPlus – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.

No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos a partir de R$ 15,90 ao mês e o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.

Quem já saiu da Fazenda 2022

Como votar no R7 é a única maneira de participar da eliminação da Fazenda 2022, que até agora tem três participantes na lista de eliminados. Eles perderam definitivamente a chance de levar para casa R$ 1,5 milhão e o título de vencedor do reality.

O primeiro eliminado foi Bruno Tálamo, que ficou conhecido nacional como um dos repórteres de Sônia Abrão. Ele recebeu apenas 15,69% dos votos e deixou a competição em uma berlinda contra Deborah Albuquerque e Tiago Ramos. Durante sua passagem pelo reality, Bruno protagonizou uma confusão com Tiago, que o acusou de “infernizar sua vida” por conta de seu relacionamento com a mãe do craque Neymar Júnior.

Ingrid Ohara foi quem levou a pior na segunda semana de confinamento. Ela levou a pior entre o público que sabia como votar no R7 e deixou a competição com 29,01% dos votos. Também estavam na berlinda Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro.

Rosiane Pinheiro foi a terceira eliminada do programa e depois a competição com 21,28% dos votos. Ela perdeu para Tiago Ramos e Deborah Albuquerque.

A quarta eliminada foi a cantora Tati Zaqui, que recebeu 27,70% dos votos e deixou o confinamento contra Vini Buttel e Bárbara Borges, que receberam 43,33% e 28,97%, respectivamente.

