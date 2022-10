Enquete a Fazenda 2022: quem é o favorito para ganhar a edição?

A convivência dos peões no reality rural da Record TV está cada vez mais conturbada e, depois da eliminação de Tati Zaqui, dezessete famosos seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Embora os participantes apostem nos grupos para seguir na competição, apenas um deles deixará a competição com o título de vencedor: participe da enquete a Fazenda 2022 e opine sobre quem deve ganhar.

Enquete a Fazenda 2022

 

Quem é o favorito para ganhar A Fazenda esse ano?

Alex Gallete – Um dos nomes mais polêmicos da Fazenda 2022, Alex é influenciador e modelo. Ele ficou famoso depois de participar do reality show “A Casa”, apresentado pela Record TV, em 2017. No programa, que foi apresentador por Marcos Mion, 100 pessoas foram confinadas dentro da mesma casa e tinham que dividir espaços comuns, como banheiros e quartos.

Na Fazenda, ele está no Grupo B e já protagonizou polêmicas com Vini Buttel e Deolane Bezerra.

André Marinho – Cantor de 43 anos está entre os participantes do reality rural da Record TV neste ano. Ele nunca esteve entre as opções da enquete a Fazenda 2022 pela eliminação, o que mostra que ele está fazendo um jogo seguro dentro do programa.

Ele ficou famoso no Brasil depois de vencer o reality “Popstars”, em 2003, e integrar o grupo Br’oz. André também atuou como jurado do programa Canta Comigo, da Record TV.

Bárbara Borges – Atriz de 43 anos é conhecida nacionalmente por conta de papéis que interpretou em novelas e filmes nacionais, como Porto dos Milagres (2001) e Senhora do Destino (2004), ambas na TV Globo. Como participante do reality da Record TV, Bárbara é uma das peças principais do Grupo B e foi salva da eliminação na enquete a Fazenda 2022 da semana passada, que eliminou Tati Zaqui.

Ela já protagonizou confusões com Deolane Bezerra, Bia Miranda e Pétala Barreiros. Na confusão com Bia, ela disse que a peoa é sem educação e não sabe tratar as pessoas.

Bia Miranda – Influenciadora é neta de Gretchen e entrou para a lista de participantes da Fazenda 2022 depois de ser a mais votada do Paiol. Por isso, ela é a única participante na edição deste ano que foi escolhida pelo público para estar no programa.

Ela é parte do Grupo A e já protagonizou confusões com quase todos os participantes do Grupo B. Bia já foi acusada de ser mal criada e, mesmo sem saber, protagoniza uma confusão com a própria mãe na web: no confinamento, ela disse que cresceu sem mãe e pai. A mulher disse que a filha está mentindo e acusou: “Faz de tudo por dinheiro”.

Deborah Albuquerque – Participante é influenciadora digital, tem 37 anos e é um dos nomes mais polêmicos do reality rural da Record TV. Ela participou do Power Couple Brasil, reality também apresentado por Adriane Galisteu na Record TV e ganhou destaque nacional ao protagonizar polêmicas.

No programa, ela é a “líder” do Grupo B e protagonizou diversas polêmicas com Deolane Bezerra, Pétala Barreiros, Vini Buttel, Rosiane Pinheiro e Tiago Ramos. Apesar da falta de favoritismo entre os confinados, ela é um sucesso na enquete a Fazenda 2022 e já foi salva de três roças pela votação do público.

Deolane Bezerra – Um dos nomes mais polêmicos da edição, Deolane Bezerra tem 34 anos, é advogada e ficou conhecida nacionalmente como a ex-mulher de Kevin – artista do funk que morreu em maio de 2021. A participante tem sido alvo de críticas na internet e, dentro do programa, é “Líder” do Grupo A.

Ela já protagonizou confusões com Deborah Albuquerque, Thomaz Costa e Bárbara Borges. Deolane nunca foi para nenhum roça.

Ellen Cardoso – Dançarina ficou nacionalmente conhecida por seu nome artístico: Mulher Moranguinho. Ela tem 41 anos de idade e é casada com Naldo Benny – dono do sucesso “Amor de Chocolate”. Na Fazenda 14, Ellen está no Grupo A, é uma das defensoras de Deolane e nunca foi para a Fazenda 2022.

Iran Malfitano – Ator de 41 anos ficou nacionalmente conhecido ao interpretar papéis em novelas e filmes famosos na TV e no cinema. Ele trabalhou em títulos como “Bela, A Feia”, “Malhação” e “A Favorita”.

Na Fazenda 2022, embora não tenha posicionamento forte, ele tende a ficar do lado do Grupo B – contrário à Deolane. Ele já protagonizou algumas polêmicas dentro do programa, como a vez que falou que bate na própria filha para educar.

Kerline Cardoso – Participante tem 30 anos e entrou para a Fazenda 2022 depois de ganhar notoriedade enquanto participante da 21ª edição do Big Brother Brasil. Ela foi a primeira eliminada do programa e não teve tempo de se mostrar para o Brasil, embora tenha se tornado uma celebridade engajada nas redes sociais. No reality, Kerline é do Grupo B.

Lucas Santos – O participante de 21 anos é ator e ficou nacionalmente famoso ao interpretar um personagem na novela Carrossel, no SBT. Ele faz parte do Grupo A, é um dos maiores defensores de Deolane Bezerra e, no programa, nunca foi para a enquete a Fazenda 2022 pela eliminação.

Ao longo do programa, Lucas já protagonizou uma confusão com Shayan Haghbin. Na ocasião, o ex-Carrossel disse que Shay é abusador, machista e finge tomar banho para observar as mulheres no banheiro.

Pelé Milflows – Aos 23 anos, Pelé Milflows é um dos principais nomes do rap nacional. Ele começou a ganhar notoriedade no país quando ainda tinha 16 anos e participava de batalhas de rima pelo país. Enquanto participante do reality da Record TV, ele ainda não participou de nenhuma enquete a Fazenda 2022 pela permanência no reality e tende a se posicionar à favor do Grupo B.

Pétala Barreiros – Uma das participantes mais engajadas do Grupo A, Pétala Barreiros tem 22 anos, é influenciadora digital e ganhou espaço na internet ao produzir conteúdo de moda e beleza. Apesar da boa convivência com a maioria dos participantes do programa, ela virou alvo de diversas críticas dos fãs na internet, que dizem que ela é uma pessoa completamente diferente na internet e na convivência com outras pessoas. Pétala é uma das principais aliadas de Deolane Bezerra.

Ruivinha de Marte – Ruivinha de Marte é uma das participantes mais fortes nas redes sociais entre todas as confinadas no reality da Record TV. Ela é parte do Grupo B, já protagonizou confusões com Pétala e Vini dentro do confinamento.

Shayan Haghbin – Um dos nomes mais engajados do Grupo B, Shay tem 31 anos e ficou conhecido em todo o Brasil ao participar da primeira temporada de Casamento às Cegas, reality show de relacionamentos da Netflix. Na Fazenda, ele já protagonizou algumas confusões – principalmente contra Deolane, Pétala, Lucas e Bia.

Em uma das maiores polêmicas, ele foi acusado de ser machista e homofóbico.

Thomaz Costa – O ator ficou famoso ao interpretar um personagem em Carrossel, do SBT. Na Fazenda 2022, ele ainda não foi para nenhuma enquete a Fazenda 2022 pela eliminação, mas viveu um relacionamento com Tati Zaqui. Além disso, ele viveu uma movimentação que deu o que falar entre os demais participantes: ele deixou o Grupo A, de Deolane, e foi para o Grupo B, de Deborah Albuquerque.

Tiago Ramos – O ex-namorado da mãe de Neymar também está na Fazenda 2022. Aos 24 anos de idade, ele é um dos nomes mais polêmicos da Fazenda 2022, se estabeleceu como um dos favoritos do público e passou por momentos marcantes no reality. Ele já tentou desistir algumas vezes e participou de duas roças.

Vini Buttel – Modelo e influenciador digital ficou famoso no Brasil como um dos participantes do De Férias com o Ex. O participante é um dos nomes mais polêmicos do programa, é um dos principais participantes do Grupo A e já protagonizou polêmicas no reality. Em uma das situações mais comentados, ele foi acusado de ser xenofóbico por chamar Shayan de “Príncipe da Persa do Paraguai”.

4 peões já foram eliminados do programa

Primeira semana: Bruno Tálamo foi quem saiu da Fazenda 2022 na primeira semana. O jornalista, que trabalhou por anos ao lado da apresentadora Sônia Abrão, levou a pior na primeira roça e deixou a competição com apenas 15,69% dos votos. Ele foi derrotado por Deborah Albuquerque e Tiago Ramos, que receberam 27,23% e 57,98%, respectivamente.

Segunda semana: Ingrid Ohara deixou o programa com 29,01% dos votos, levando a pior conta Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro, que receberam 32,30% e 38,69%, respectivamente, e escaparam da eliminação. Ela foi parar na berlinda depois de ser escolhida por Deborah, que foi para a roça com mais de 10 votos, como a condenada da semana entre as moradoras da baia.

Terceira semana: Rosiane Pinheiro, que ficou conhecida por usar o bordão “Fé nas malucas” no reality, foi a menos votada da semana, levou a pior e deixou a competição com 21,28% dos votos para ficar. Ela foi derrotada por Tiago Ramos e Deborah Albuquerque, que receberam 51,45% e 27,27%, respectivamente, e seguem na competição por R$ 1,5 milhão.

Quarta semana: A cantora Tati Zaqui recebeu 27,70% dos votos e deixou o confinamento contra Vini Buttel e Bárbara Borges, que receberam 43,33% e 28,97%, respectivamente. Tati Zaqui terminou na roça depois que sobrou no resta um e ocupou o quarto banquinho da eliminação: a condenação de Tati fez parte de um plano da própria funkeira, que queria ir para a roça e participar da Prova do Fazendeiro. Ela esperava voltar para o reality como fazendeira, mas deixou o programa.

A Fazenda 2022: acompanhe a cobertura do DCI.