Enquete A Fazenda 2022: Tiago, Deborah ou Bruno, quem sai?

Shay venceu a Prova do Fazendeiro desta semana e, com isso, Deborah, Bruno e Tiago Ramos estão na roça. Eles se enfrentam na votação popular desta semana e o menos votado deixa o programa nesta quinta-feira (22). Participe da enquete A Fazenda 202e no DCI e vote em quem você quer ver eliminado do reality.

Enquete A Fazenda 2022 – A Fazenda 2022

Enquete A Fazenda 2022 – Votação R7 – Porcentagem

A votação da enquete A Fazenda 2022 pela votação no R7.com começa na madrugada de quinta-feira, dia 22 e vai até a noite do mesmo dia. Para participar, basta responder a pergunta ‘Quem deve ficar em A Fazenda 2022?’. Os participantes mais votados continuam no reality. Não é necessário fazer cadastro.

O resultado da roça desta semana de A Fazenda 2022 será anunciado por Adriane Galisteu, ao vivo, nesta quinta-feira (22). O programa vai ao ar, às 23h10 (horário de Brasília), na Record TV. Para assistir online, basta acessar o PlayPlus – o streaming da emissora – e escolher a aba ‘no ar’, que pode ser acessada nas contas gratuitas. Assim, o usuário tem acesso ao mesmo sinal aberto da Record TV.

Também é possível assistir ao programa com a assinatura paga do streaming, que custa R$ 15,90 por mês e dá acesso ao sinal de 9 câmeras ao vivo. Com a assinatura paga, é possível acompanhar a interação dos peões durante os intervalos do programa.

Cronograma

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo (gravada no domingo)

Na Terça-feira: primeira formação da Roça, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, ao vivo, às 23h, horário de Brasília.

Quinta-feira: primeira eliminação da temporada, às 23h, horário de Brasília.

Sexta-feira: o programa mostra a convivência entre os peões e o começo da transmissão da festa, ao vivo, às 22h45.

Sábado: o programa é gravado e mostra tudo o que aconteceu na noite da festa. A atração começa por volta das 22h45.

Domingo: a Fazenda vai ao ar um pouco mais tarde, às 22h10, e também mostra os últimos acontecimentos do reality.

VEJA COMO FOI FORMADA A ROÇA

Acompanhe a cobertura completa do reality e as parciais da enquete a Fazenda 2022 no DCI.