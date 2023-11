Enquete A Fazenda 2023: quem é o favorito para ganhar agora?

A competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão de A Fazenda 2023 entra no último mês. A essa altura do jogo, o público já tem seus favoritos e os odiados da edição, que provavelmente serão eliminados ao caírem na roça. Com a desistência de Lucas Souza, que era considerado um dos mais cotados para vencer, quem deve ser o campeão? Vote e opine.

Restam 13 peões na competição por R$ 1,5 milhão. O programa só deve começar a acelerar o ritmo nas semanas finais, quando passa a eliminar mais peões em menos dias, para que restem apenas quatro famosos na disputa pelo prêmio. Algumas provas deixam de acontecer na reta final e o programa coloca como foco a formação das berlindas e a Prova do Fazendeiro. Seguem no reality rural:

Alicia X: a cantora entrou na casa ao vencer a dinâmica do paiol, mas ainda não se destacou até aqui. A peoa faz parte do grupo dos 'paioleiros', junto com Shayan, Cezar e Kally, que rompeu com o 'pôr do sol' e se juntou a eles. Até agora, a artista ainda não caiu em nenhuma roça e venceu apenas uma Prova de Fogo.

André Gonçalves: o ator é considerado um dos mais queridos pelo público desde a expulsão de Rachel Sheherezade, sua maior aliada no jogo. O ex-global faz parte do grupo 'pôr do sol', que perdeu mais um integrante com a desistência de Lucas Souza. Após a saída do ex-marido de Jojo Toddynho, o artista tem grandes chances de vencer.

Cezar Black: o ex-BBB também é um dos grupos dos 'paioleiros' e entrou na competição através da votação popular. O enfermeiro vive grandes momentos no jogo, principalmente em relação a Lucas, seu grande rival. O rapaz desistiu do programa após se desentender com o baiano.

Jaquelline Grohalski: a ex-BBB também tem grandes chances de chegar na final, sendo considerada uma das mais queridas pela audiência. A moça é parte do grupo 'pôr do sol' e agora só tem André Gonçalves como aliado, além de Márcia Fu.

Kally Fonseca: a cantora perdeu certo carinho do público ao abandonar o pôr do sol após uma grande treta com Jaquelline. Agora, ela é aliada dos 'paioleiros' e mantém uma grande rivalidade com a ex-BBB.

Márcia Fu: a ex-jogadora de vôlei também conquistou os internautas com seu jeito espontâneo e se tornou meme na web. Antes parte do 'trio dos atletas', a peoa se juntou ao 'pôr do sol' depois da expulsão de Rachel, com quem mantinha uma rivalidade.

Nadja Pessoa: a influenciadora digital é outra peoa que se aproximou do 'pôr do sol', deixando de lado os desentendimentos com Jaque.

Olívia Nobre: sem grandes momentos no jogo, Lily é uma das peoas menos faladas da edição. A filha de Dudu Nobre faz parte do grupo dos 'crias', que mais sofrem críticas do público, mas quase não apareceu ao longo da temporada.

Radamés Martins: o jogador de futebol formava um trio com Márcia Fu e Henrique Martins, mas ele, o modelo e Kally foram acolhidos pelos paioleiros. Também é um dos participantes menos falados da edição e ainda não teve momentos de grande destaque.

Shayan Haghbin: o iraniano conquistou uma segunda chance em A Fazenda 15 e tem conseguido se manter no jogo. Também faz parte do grupo dos 'paioleiros' e já voltou de roças e venceu a Prova do Fazendeiro uma vez.

Tonzão Chagas: parte do grupo dos 'crias', o peão também se destacou pouco até agora. Com a saída dos membros mais polêmicos da panelinha, ele e os aliados que lhe restam estão conseguindo fugir da roça.

WL Guimarães: outro peão pouco falado, o rapaz é mais um integrante do 'grupo dos crias'. Também não teve grandes momentos na atração.

Yuri Meirelles: o modelo causou muitas controvérsias no início do jogo, principalmente por falas e comportamentos inadequados. Bom de prova, já foi fazendeiro três vezes até agora.

Quando termina A Fazenda 2023?

A Fazenda 2023 está na reta final. A atração estreou em 19 de setembro e, de acordo com a emissora, tem previsão de terminar em 21 de dezembro, quinta-feira, quando um peão será escolhido pelo público para levar para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Até o momento, 17 participantes já deixaram a sede em Itapecerica da Serra. A última eliminação ocorreu nesta quarta-feira (22), quando Lucas Souza desistiu do reality. Com a desistência do ex-marido de Jojo Toddynho, restam apenas 13 participantes na disputa.

A grande final da Fazenda 2023 será realizada ao vivo, a partir das 22h30, horário de Brasília. A votação para que o público escolha os quatro finalistas será aberta um dia antes.

