Enquete A Fazenda 2023 + votação quem fica na 2ª roça

Tonzão, Jaquelline, Laranjinha e Sander estão na 2ª roça de A Fazenda 15, mas quem deve sair do reality? Vote na Enquete A Fazenda 2023 de quem sai ou continua no reality na quinta-feira, 5 de outubro.

Vote também em quem sai da Fazenda

Votação A Fazenda 2023

A enquete A Fazenda 2023 está aberta, então vote no peão ou peoa menos favorito.

A votação começou com André indicando Tonzão, enquanto a casa votou em peso em Jaquelline. Depois Laranjinha foi puxado na baia e Sander sobrou no resta um.

Com exceção da Tonzão que foi vetado, os outros três roceiros disputam a liderança na quarta-feira. O famoso que vencer a competição se torna o novo fazendeiro da semana e escapa do julgamento do público.

A segunda eliminação de A Fazenda 2023 ocorre na quinta-feira, dia 5. O peão que tiver o menor número de votos deixa a competição.

A votação no R7 será aberta logo após a Prova do Fazendeiro. Os roceiros terão 30 segundos para defenderem a permanência no programa e pedirem ao público que vote para que eles fiquem.

Veja também quem votou em quem na roça

Quando é a eliminação?

O resultado da enquete da Fazenda 2023 desta semana será divulgado ao vivo no programa de quinta-feira (5). A edição vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília) na Record TV e no PlayPlus.

Para assistir no PlayPlus, existem duas opções: a conta gratuita e a conta grátis. No modo gratuito, no qual precisa criar uma conta com nome e e-mail, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta. Já para os que decidirem pagar a versão premium, a emissora libera o sinal de nove câmeras exclusivas com transmissão 24 horas de dentro do confinamento - incluindo os intervalos.

Enquanto o resultado oficial não é anunciado, participe da enquete da Fazenda 2023 aqui no DCI e responda: quem deve ficar?

A partir da noite de quarta-feira, 4 de outubro, estará aberta a votação oficial no site da Record, o R7. Primeiro vá no endereço https://www.r7.com/, em seguida clique na aba de A Fazenda 2023, a enquete estará logo a vista.

Confira o nome e fotos dos participantes que estão competindo pelo seu voto e selecione quem deseja salvar. Depois, selecione a caixinha ‘sou humano’ da verificação de robôs. Em seguida, confirme o seu voto e aguarde a mensagem do sistema que informa que seu voto foi computado. Pronto! Muito simples, não é mesmo? Repita o processo quantas vezes quiser.