Enquete de quem sai da Fazenda: Cariúcha, Marcia, Shay ou Yuri

Cariúcha, Shay, Marcia Fu e Yuri estão na terceira roça de A Fazenda 15 e eles vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas entre os 4 já emparedados, quem deve sair na quinta-feira? Vote na enquete de quem sai da Fazenda 2023.

Acompanhe a votação em tempo real e como está a porcentagem de eliminação de quinta 12/10.

Mas quem deve continuar no reality show?

A fazendeira Jaque votou em Cariúcha, enquanto Marcia foi a mais votada pela casa. Shay foi puxado da baia e Yuri se deu mal no poder da chama vermelha.

Votação enquete de quem sai da Fazenda

Como votar em A Fazenda 15

A votação oficial do R7.c0m ainda não está aberta. A enquete oficial ficará disponível após a prova do fazendeiro e será encerrada na noite de quinta-feira, 12, ao vivo na Record TV. Para quem quer votar assim que a enquete for liberada, mas nunca participou do programa antes, a boa notícia é que o processo é bem simples e rápido. Além disso, não é necessário pagar nada e nem ter uma conta no site oficial do canal.

Você só terá que entrar no site https://www.r7.com/ e em seguida clicar na aba A Fazenda 15. Depois, você verá a enquete "Quem deve ficar em A Fazenda 15" logo no começo da página. Se preferir, também pode encontrá-la na aba "Votação". Agora, é só selecionar aquele participante que deseja salvar.

O último passo será selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e então apertar o botão "votar". Pronto! Agora é só aguardar a mensagem que confirma que o seu voto foi computado e clicar em "votar novamente" se quiser repetir o processo. O site da emissora não apresenta parcial, por isso se quiser acompanhar o andamento para ter noção de com quem está o favoritismo do público, é necessário conferir os números das enquetes extraoficiais na web.