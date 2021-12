Enquete quem vai vencer A Fazenda: Rico, Solange, Bil ou Marina?

A grande final de A Fazenda 2021 está formada! Rico, Solange, Bil e Marina disputam a preferência do público pelo prêmio máximo de R$ 1,5 milhão e um deles vai deixar o reality na quinta-feira (16/12) como o mais novo milionário do país. Vote na Enquete quem vai vencer A Fazenda 2021 para definir o ganhador.

Enquete quem vai vencer A Fazenda 2021

Enquete a Fazenda 2021: Rico, Solange, Marina ou Bil, quem deve ganhar? Rico

Solange

Marina

Bil Vote

Votação R7

A votação da Fazenda 2021 está aberta e você pode votar até o dia 16, quinta, para fazer de Rico, Solange, Bil ou Marina um novo milionário. Para votar é só acessar o portal oficial da Record TV: www.r7.com. No site, é só encontrar a página da Fazenda 2021, localizar a última votação do programa e apoiar o seu peão favorito. Para escolher, basta clicar clicar na foto do finalista favorito e confirmar o voto.

O usuário pode votar quantas vezes quiser clicando no botão ‘Votar novamente’ que aparece após a confirmação de cada voto computado com sucesso.

Em alguns dos casos, a votação no R7 também pede para que o fã clique no botão ‘Sou Humano’. Ele serve para evitar que robôs sejam programados para votar em um dos peões e trapacear no resultado. Assim, a Record TV evita que a eliminação seja manipulada por hackers.

FINAL A FAZENDA 2021

A grande final da Fazenda 2021 está marcada para o próximo dia 16 de dezembro, próxima quinta-feira, às 22h45 (horário de Brasília), tanto na Record TV quanto no PlayPlus. Até o último dia ainda será possível participar da votação do R7 na Fazenda 2021.

Acompanhe os resultados parciais da última votação da Fazenda 2021 no DCI.