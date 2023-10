Porcentagem A Fazenda 15: quem está na frente para sair 3ª roça

A terceira roça de A Fazenda 15 começou a ser formada na terça-feira, 1o de outubro, com Cariúcha Shay, Marcia e Yuri. Mas quem está na frente para sair? Veja a porcentagem na parcial da enquete A Fazenda 2023 do DCI.

Como está a porcentagem de A Fazenda 15?

Cariúcha tem mais votos para sair de A Fazenda 15 e pode ser eliminada nesta quinta-feira, 5. Na enquete DCI, ela supera os rivais.

Votação R7.com

A votação oficial no R7.com ainda não aberta e só será anunciada na noite de quarta-feira, 11 de outubro, após o resultado da prova do fazendeiro.

Quando estiver funcionando, o primeiro passo é entrar no R7.com com o endereço https://www.r7.com/ pelo navegador da sua preferência, seja pelo celular ou computador. Depois, você vai clicar na aba de "A Fazenda 15" no canto superior direito do site e será redirecionado para a página do reality show.

Nesta nova página, você clicará na enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda 15" e depois selecionará o peão que deseja salvar nesta berlinda. Em seguida, é só apertar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e por último confirmar com o botão "votar".

Agora é só aguardar a mensagem "Voto computado com sucesso!" e você poderá apertar "votar novamente" se quiser repetir o processo. A enquete oficial do R7.com não mostra a porcentagem parcial da votação e só libera seus números na noite de quinta, na hora do anúncio do eliminado da semana.

