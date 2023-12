R7.COM votação: quem está na frente para sair na roça dupla

A votação da roça dupla da Fazenda 2023 no R7 já começou e o público pode votar agora entre Black, WL, Tonzão ou Radamés. Veja quem está na frente para sair na enquete e dois serão eliminados. O resultado sai nessa quinta-feira, 14 de dezembro, na reta final.

Quem vai sair da Fazenda 2023 hoje

Apesar da importância de saber como votar no R7 para definir o resultado de quem sai, essa não é a única maneira de participar da eliminação da semana. Além da votação oficial, acompanhe as enquetes do DCI, que gera parciais ao longo de todo o processo indicando o resultado da votação.

Na página principal da Fazenda do DCI, você encontra resultados parciais da votação com informações importantes sobre a opinião popular, como quem está na frente para ser eliminado e quem é o favorito do público na semana.

Apesar de apontar o resultado e as possíveis porcentagens da votação, a enquete do DCI serve exclusivamente como um espelho da votação oficial e não tem impacto direto no resultado da berlinda, como votar no R7, por exemplo.

Portanto, o segredo é entender que a enquete do jornal é uma bússola do caminho que a votação popular está tomando e, assim, entender se o seu participante favorito está em maior ou menor risco na semana.

Os participantes apontados como o eliminado nas parciais, por exemplo, precisam de um apoio maior dos fãs para virar o resultado e permanecer no reality.

R7.com votação A Fazenda 2023

O processo para participar da votação da roça dupla é muito simples. Primeiro, é necessário acessar a página de A Fazenda no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15).

Para anunciar quem ganhou a competição, a apresentadora Adriane Galisteu vai considerar apenas os votos dados na enquete do R7, o portal oficial da Record TV na internet, que perguntou quem deve permanecer no programa.

A votação fica aberta até momentos antes do anúncio oficial do campeão ou campeã. Para votar corretamente, siga o passo a passo:

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 15 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15. Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve ganhar o reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

Vale lembrar que toda interatividade da Fazenda 2023, como votar no R7, é uma atividade gratuita e ilimitada. Isso significa que o usuário não precisa criar nenhum cadastro ou fazer qualquer tipo de assinatura e pode votar quantas vezes quiser. Para votar mais de uma vez, basta repetir o processo.

