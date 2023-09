Enquete: quem vai ganhar A Fazenda 15?

Prestes a completar uma semana no ar, A Fazenda 15 já rendeu algumas brigas, alianças e romances ao longo dos primeiros dias. Os internautas já começam a elencar os favoritos e os vilões da temporada, que ainda tem mais três meses pela frente. Diante das primeiras impressões, quem merece levar o prêmio de R$ 1,5 milhão? Vote na enquete de quem vai ganhar A Fazenda 15.

Votação quem vai ganhar A Fazenda 15?

Participantes | quem vai ganhar A Fazenda 15

Yuri Meirelles, 22 anos: ficou conhecido neste ano ao participar do clipe da música "Funk Rave" da cantora Anitta, protagonizando uma cena que viralizou na web de sexo oral. O rapaz foi o primeiro a vencer a Prova do Fazendeiro da temporada.

Sander Mecca, 40 anos: foi membro da banda Twister, que fez sucesso entre 1999 e 2003. Durante os primeiros dias de confinamento, teve desentendimentos com Márcia Fu e Kally Fonseca.

André Gonçalves, 47 anos: é um ator que se destacou como galã nas novelas da Globo nos anos 2000, atuando em novelas como "Senhora do Destino" (2004), "Alma Gêmea" (2005), "Paraíso Tropical" (2007) e "Salve Jorge" (2012). Tem como maior aliada a jornalista Rachel Scheherazade,

Darlan Cunha, 35 ano: é um ator conhecido por seu papel como Filé-com-Fritas no filme "Cidade de Deus" e por interpretar Laranjinha no seriado "Cidade dos Homens" (2002). O ator foi bastante criticado ao dizer que iria planejar a expulsão da rival Kally Fonseca, o que foi apontado como jogo sujo.

WL Guimarães, 24 anos: é um influenciador digital reconhecido por suas dancinhas no TikTok, onde acumula mais de 8 milhões de seguidores. O peão foi acusado por Shayan Haghbin de ter combinado de se aliar a Lumena antes do início do confinamento, mas a ex-BBB acabou não entrando no jogo.

Radamés Martins, 37 anos: é jogador de futebol e atua como volante no Brasiliense Futebol Clube, clube de Brasília, desde 2018. Assim como alguns peões da casa, não se dá bem com Jaquelline.

Henrique Martins, 31 anos: ex-atleta olímpico de natação e conquistou o título de Mister Brasil 2023. O famoso ainda não teve grandes momentos no jogo.

Lucas Souza, 21 anos: militar e influenciador digital, conhecido por ter sido casado com a cantora Jojo Todynho, de quem se separou em outubro de 2022. O rapaz é um dos mais comentados na web, principalmente por expor detalhes do fim de seu casamento com a famosa.

Tonzão Chagas, 34 anos: é um cantor famoso pelo hit "Desenrola, Bate, Joga de Ladinho", que se tornou viral no TikTok em 2022. O artista venceu a primeira Prova de Fogo da temporada e ficou com os poderes da chama, que dão benefícios durante a formação de roça.

Cezar Black, 35 anos: é enfermeiro, mas ganhou fama ao participar do Big Brother Brasil 23, transmitido pela Globo. O rapaz entrou no jogo através da votação do Paiol, depois de ficar três dias disputando o voto do público. O famoso venceu outros 3 homens e entrou para o elenco do programa.

Shayan Haghbin, 32 anos: é um iraniano que se tornou conhecido por sua participação no reality show "Casamento às Cegas Brasil" e também esteve em A Fazenda 14. Ganhou uma segunda chance do público ao vencer a votação do Paiol junto com Cezar Black. No ano passado, muitos espectadores consideraram a expulsão do participante injusta.

Olívia Nobre, 21 anos: é filha da modelo Adriana Bombom e do cantor Dudu Nobre. Investe na carreira de cantora, seguindo os passos do pai, mas também se aventura no estilo trap. A jovem ainda não se mostrou muito no jogo, mas recebeu algumas críticas negativas dos internautas por seu comportamento.

Rachel Sheherazade, 50 anos: é uma jornalista conhecida por ter apresentado o noticiário "SBT Brasil" entre 2011 e 2020, causando polêmica ao expressar suas opiniões pessoais durante o noticiário. A famosa é o grande destaque da edição até agora, com trechos de sua participação viralizando nas redes sociais. Já teve um desentendimento com Kamila Simioni.

Kally Fonseca, 30 anos: é vocalista do grupo Cavaleiros do Forró. Ao longo dos primeiros dias de confinamento, teve desavenças com Darlan Cunha e Sander Mecca. É aliada de Rachel Sheherazade.

Nathalia Valente, 20 anos: é influenciadora digital e TikToker, contando com mais de 17 milhões de seguidores na plataforma de vídeos e outros 3,5 milhões no Instagram. Logo nos primeiros dias da competição, engatou um romance com um modelo Yuri Meirelles.

Alessandra Cariúcha, 32 anos: ficou famosa pelo meme "eu sou bonita, não tenho estria, não fiz uma cirurgia plástica. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba". A peoa já teve algumas tretas na casa e conquistou alguns rivais, incluindo Jaquelline.

Jaquelline Grohalski, 29 anos: ganhou notoriedade ao participar do Big Brother Brasil 18 e também investe na carreira de cantora e influenciadora digital. A peoa é uma das mais citadas pelos outros participantes, que criticam o comportamento da ex-BBB e apontam jogo sujo.

Kamila Simioni, 37 anos: é empresária e ganhou destaque na mídia ao revelar ter tido um caso com Tony Salles, marido de Scheila Carvalho, em 2013. Teve uma briga com Rachel Sheherazade nos primeiros dias; os internautas apontam que ela está flertando com Shay.

Márcia Fu, 54 anos: é uma ex-jogadora de vôlei que representou o Brasil em três Jogos Olímpicos e em dois Jogos Pan-Americanos. A atleta começou a competição conquistando os internautas, mas foi criticada ao fazer alguns comentários negativos sobre outros peões.

Jenny Miranda, 33 anos: é mãe de Bia Miranda e já foi considerada filha de Gretchen, embora as duas tenham cortado relações nos últimos anos. A peoa pode ser um dos alvos na primeira roça e, abalada, até ameaçou desistir do programa.

Nadja Pessoa, 36 anos: é empresária e influenciadora digital. Ela já participou de outros reality shows da Record, incluindo "A Fazenda 10", "Ilha" e "Power Couple Brasil". Foi uma das vencedoras da dinâmica do Paiol e ganhou uma nova chance no programa após ser expulsa do reality há 5 anos.

Alicia X, 23 anos: é atriz e influenciadora digital, contando com mais de 9 milhões de seguidores no Instagram. Ela também é irmã de MC Daniel. Também foi uma das vencedoras da dinâmica do Paiol junto com Nadja Pessoa.

Como assistir o reality?

A Fazenda 2023 vai ao ar diariamente na Record, na faixa das 22h30, horário de Brasília. Aos domingos, o programa começa um pouco mais tarde, após o Domingo Espetacular.

A edição que vai ao ar na TV mostra apenas os melhores momentos da convivência entre os peões, além das provas, dinâmicas e eliminações que acontecem ao vivo. O público que quiser acompanhar os participantes durante 24 horas por dia precisa ter a assinatura paga do PlayPlus, a plataforma de streaming da emissora, mediante um custo de R$ 15,90 mensais, que dá acesso ao pay-per-view.

Os internautas podem acessar o PlayPlus pelo navegador ou baixar o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Antes de pagar pelo plano, é possível aproveitar sete dias grátis. Feito o cadastro, clique em 'No ar' e depois em A Fazenda 15 para acessar as câmeras.

Nesta temporada, 22 peões competem pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Apenas 18 deles entraram na sede na primeira semana, enquanto os outros quatro disputaram as últimas vagas com dez celebridades que estavam no Paiol. Os mais votados foram Nadja Pessoa, Shayan Haghbin, Cezar Black e Alicia X - os dois primeiros já participaram de outras edições do reality show, mas foram expulsos.

A Fazenda 15 fica no ar por três meses, até dezembro deste ano, quando o público escolherá um dos quatro finalistas para levar a bolada milionária para casa.

