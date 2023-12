Votação Enquete A Fazenda 2023 quem sai: Black, Jaque, Nadja ou Yuri

Roça formada e Black, Jaque, Nadja e Yuri estão perto de sair do reality, mas qual deles? Vote na enquete A Fazenda 2023 e veja a votação em tempo real da 11ª roça no DCI. O resultado do R7 sai na quinta, 7 de novembro.

Enquete A Fazenda 2023 quem sai

 

Agora, 4 estão na berlinda! Quem fica? Vote na enquete A Fazenda 2023. Prova do fazendeiro será nesta quarta, mas Yuri está vetado.

Resultado da roça A Fazenda 2023

O resultado da enquete da Fazenda 2023 desta semana será divulgado ao vivo no programa de quinta-feira (07/12). A edição vai ao ar às 22h45 (horário de Brasília) na Record TV e no PlayPlus.

Para assistir no PlayPlus, existem duas opções: a conta gratuita e a conta grátis. No modo gratuito, no qual precisa criar uma conta com nome e e-mail, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV aberta. Já para os que decidirem pagar a versão premium, a emissora libera o sinal de nove câmeras exclusivas com transmissão 24 horas de dentro do confinamento - incluindo os intervalos.

Veja a programação da Fazenda 2023 na reta final

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo (gravada no domingo)

Na Terça-feira: primeira formação da Roça, ao vivo, às 22h45, horário de Brasília.

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro, ao vivo, às 22h45, horário de Brasília.

Quinta-feira: primeira eliminação da temporada, às 22h45, horário de Brasília.

Sexta-feira: o programa mostra a convivência entre os peões e o começo da transmissão da festa, ao vivo, às 22h45.

Sábado: o programa é gravado e mostra tudo o que aconteceu na noite da festa. A atração começa por volta das 22h45.

Domingo: a Fazenda vai ao ar um pouco mais tarde, às 23h, e também mostra os últimos acontecimentos do reality e convivência dos peões.

