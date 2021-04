Viih Tube venceu a prova do líder desta semana. A influenciadora levou a melhor na prova de resistência da C&A, após mais de 13 horas de disputa, e vai aproveitar seu primeiro reinado na casa. No domingo, ela vai ter a missão de indicar um brother direto ao paredão, sem direito a prova bate e volta. O DCI quer saber: quem a líder deve indicar para a berlinda? Vote na enquete BBB 21 abaixo.

Enquete BBB 21

Enquete BBB 21: quem Viih Tube deve indicar ao paredão? Gilberto

Fiuk

Arthur

Rodolffo Vote

Enquete BBB 21 – Gilberto

Após a vitória de Viih Tube, o perfil de Gilberto no Twitter se pronunciou sobre uma possível indicação do economista. “Vigorosos, é bem provável que Gil vá ao paredão sem direito ao bate e volta. Vamos poupar energias para salvar o nosso reizinho, porque ele vai precisar de nós! #TeamGil #BBB21”, escreveu o administrador da conta. Em uma conversa com Thaís na quinta-feira, a influencer revelou que planejava votar no pernambucano no próximo domingo.

Fiuk

Durante a prova do líder, Viih Tube afirmou que está “com um pouco de ranço” do filho de Fábio Jr. “Uma pessoa que está me dando um pouco de preguiça, mas eu acho que não botaria a pessoa por causa disso, a não ser que ele desse o Anjo para o Gil, é o Fiuk”, disse a influenciadora em conversa com Juliette.

Arthur

Durante a conversa com Juliette, a sister afirmou que, além de Fiuk, também está com ranço de Arthur. “Ele votou em mim e porque ele me disse que não ia votar e votou, é um motivo.” O crossfiteiro, entretanto, ficou com Viih até o final da prova de resistência, e há a possibilidade dela não o indicar por isso. Será mesmo? Vote na enquete BBB 21 e dê sua opinião.

Rodolffo

Na semana passada, Viih planejava votar em Rodolffo, junto com João, Camilla e Juliette, mas acabou mudando de opção durante a votação aberta. O cantor sertanejo, entretanto, acabou emparedado após ser puxado por Juliette no contragolpe, mas escapou da berlinda.

