Enquete BBB 22: com a saída de Lucas, quem ganha o BBB 22

Lucas Bissoli é o décimo eliminado da vigésima segunda edição do Big Brother Brasil e se despediu de vez da chance de levar o título de campeão para casa. Dez participantes ainda brigam para ver quem vai ficar com o prêmio, vote na enquete BBB 22 e opine sobre quem deve ganhar o BBB 22.

Quem deve ganhar o BBB 22?

Arthur é apontado como quem ganha o BBB 22 pela enquete do UOL sobre os participantes que estão no Top 10 da edição. Com mais de 7 mil votos contabilizados até às 08h40 desta quarta-feira (30), Arthur soma 47,73% e assume a liderança da votação com folga.

O segundo mais votado para ser quem ganha o BBB 22 é Pedro Scooby, que tem 25,26% dos votos, uma diferença de 22,47% para o percentual de Arthur. Na terceira posição está Eslovênia, com 9,91% dos votos.

Apesar de agora Arthur ter disparado na votação, o ator tem disputado o primeiro lugar da enquete quem ganha o BBB 22 há algumas semanas com o surfista. A dupla tem se revezado na liderança da parcial, Arthur ficou mais vezes em primeiro, porém, Scooby também assumiu o top do ranking algumas vezes.

Na enquete do DCI sobre quem é o favorito da edição, com mais de 33 mil votos até agora, Arthur fica em primeiro com uma larga diferença dos oponentes. Enquanto o ator tem 55,92% dos votos, Scooby soma 11,26% na segunda posição e Douglas Silva vem em terceiro com 10,32%.

Após a saída de Lucas, quem permanece no jogo

No total, 10 participantes continuam na casa: 5 integrantes do camarote e 5 do time dos anônimos. Entre os famosos da temporada, quem restou na competição foi Pedro Scooby, Douglas Silva, Paulo André, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar. Do grupo pipoca, ainda estão na casa Jessilane, Natália, Gustavo, Eslovênia e Eliezer.

No começo da temporada, a casa comportava 20 participantes, dez de cada time. Após três semanas de jogo, mais dois participantes do time pipoca apareceram no confinamento, Gustavo e Larissa, que estavam na casa de vidro.

Além dos eliminados da temporada – Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon, Vinícius, Laís e Lucas – o reality show também perdeu Maria e Tiago Abravanel, ambos do camarote. Enquanto a cantora foi expulsa por agressão, Abravanel apertou o botão de desistência e pediu para sair do programa.

Quais são os prêmios do programa?

O primeiro lugar do Big Brother Brasil 2022 vai levar para casa R$ 1,5 milhão e um carro 0km da marca Fiat, que patrocina o reality show da TV Globo. Para ser quem ganha o BBB 22, é necessário ter a maior quantidade de votos na última enquete oficial do programa, nesta dinâmica o público vota a favor, e não contra como é o costume das berlindas da atração.

O vice-campeão não sai do programa com as mãos abanando, o segundo lugar recebe a quantia de R$ 150 mil. O terceiro colocado também deixa o confinamento com dinheiro no bolso, R$ 50 mil. O Top 3 da edição passada foi Juliette (1º), Camilla de Lucas (2º) e Fiuk (3º).

Quando é a final do BBB 22?

Para saber quem ganha o BBB 22 vai ser necessário aguardar por mais algumas semanas, a final da temporada está prevista para o dia 26 de abril, uma terça-feira. Inicialmente, a temporada teria no total 95 dias de confinamento e acabaria no dia 21, porém, a produção resolver estender o programa por mais uma semana.

No dia 28, haverá uma reunião com todos os participantes da edição, para uma dinâmica que tem o objetivo de lavar a roupa suja – É esperado que Maria e Tiago Abravanel não estejam entre os convidados do episódio especial.

Relembre:

