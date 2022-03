Enquete BBB 22: o que vai eliminar Laís do BBB 22?

Sister tem alta rejeição do público, de acordo com as enquetes extraoficiais

Laís pode ser a nona eliminada do Big Brother Brasil. Na enquete BBB 22 do DCI, a sister soma mais de 86% de rejeição. Ao longo da temporada, ela criou uma grande rivalidade com Arthur Aguiar, viveu um romance com Gustavo e fez parte dos Lollipopers.

Mas afinal, se a sister realmente deixar a casa, o que vai eliminar Laís do BBB 22? Vote na enquete e dê o seu palpite nos comentários.

A enquete não tem influência sobre o resultado oficial da votação do paredão de hoje e é utilizada apenas como pesquisa da opinião do público.

Enquete BBB 22: o que vai eliminar Laís do jogo?

Rivalidade com Arthur Aguiar

Romance com Gustavo

Laís faz parte do Lollipop – Enquete BBB 22

Um dos grandes motivos para a rejeição do público é o fato de Laís fazer parte do grupo Lollipop, o mais fraco da casa. Os moradores do quarto colorido são os que somaram altas rejeições no programa. Bárbara saiu com 86,02% dos votos, Larissa com 88,59% e Jade Picon com 84,93%.

Laís, Eslovênia e Eliezer são os membros do grupo que restaram. Todos os outros participantes foram eliminados consecutivamente nas últimas cinco semanas, incluindo Vinícius, uma das grandes promessas da temporada no começo do programa.

Rivalidade com Arthur Aguiar

Laís se tornou a maior rival de Arthur Aguiar depois da eliminação de Jade Picon. Há duas semanas, a influenciadora digital atendeu o big fone e puxou o ator para a berlinda junto com ela.

O embate entre Arthur e Jade se tornou o maior paredão de temporada, somando mais de 600 milhões de votos. Entretanto, Jade levou a pior: deixou a casa com 84,93% dos votos, enquanto o marido de Maíra Cardi recebeu apenas 4,53% dos votos.

Arthur vem sendo criticado na web pelo seu estilo de jogo, mas ainda tem uma forte torcida que pode levá-lo até a final do programa e fazer com que Laís saia da casa com um alto número de votos.

Nas últimas semanas, os dois trocaram farpas durante o jogo da discórdia, além de não manterem uma boa convivência dentro do programa. A médica até pediu desculpas para o ator, mas a trégua durou pouco.

Romance com Gustavo

Assim que chegou na casa, Gustavo já deixou explícito seu interesse por Laís. Os dois se envolveram e estão juntos desde então.

Inicialmente ‘cancelado’ por seu vídeo de apresentação, o bacharel em Direito conquistou a simpatia de parte do público, mas continua dividindo opiniões. No último paredão em que esteve, recebeu uma votação expressiva de 39,51% dos votos contra 55,87% de Vinícius, eliminado da noite.

Gustavo não é o participante mas popular, mas também não é o mais rejeitado. O romance da médica com o brother pode ser visto de diferentes formas pelo público do programa.

Laís vai ser eliminada do BBB 22?

Laís pode ser a nona eliminada do BBB 22. Até às 18h desta terça-feira, a sister segue isolada no primeiro lugar e tem 86,85% dos votos na enquete do DCI. No UOL, a médica soma 78,38% dos votos.

Eliezer e Douglas Silva devem ganhar mais uma semana na casa. O ator continua em segundo lugar com 8,60% e o empresário segue com 4,54%.

A votação segue aberta no Gshow até a noite desta terça-feira na página oficial do reality: https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

O BBB 22 hoje começa às 22h20, horário de Brasília, logo após a novela Um Lugar ao Sol. O anúncio da eliminação é feito no final do programa.