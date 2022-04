Enquete BBB 22: Paulo André, Natália ou Gustavo, quem sai?

Décimo quarto paredão formado e Paulo André, Natália e Gustavo são os azarados da semana. Agora, eles dependem da votação popular para seguirem no jogo. Quem deve ser o próximo a deixar o reality show na terça-feira, 12? Vote na enquete BBB 22 para mudar os rumos do reality.

Quem está no paredão BBB 22

Paulo André, Natália e Gustavo estão no paredão da semana. A dinâmica foi formada logo após a eliminação de Linn da Quebrada e a realização da uma nova prova do líder.

Paulo André: o atleta foi indicado pelo líder Eliezer, sob a justificativa de que Natália e Jessi são alvos e já verbalizaram que gostariam de enfrentar o brother no paredão.

Natália: a sister foi a mais votada da casa e está na berlinda após quase dois meses de “folga”da berlinda.

Gustavo: o paranaense enfrenta um novo paredão após receber contragolpe de xx, Como mandava a regra da dinâmica na semana, após um sorteio, quem tivesse o voto revelado ganharia direito de mandar alguém para a berlinda.

Como é de costume na reta final do programa, não houve a realização da prova do anjo e nem da prova bate-volta. Agora, o BBB 22 realiza paredões extras para eliminar cinco participantes até a data da final, marcada para 26 de abril.

Votação Gshow

A votação do décimo quarto paredão do Big Brother Brasil já está aberta desde a noite deste domingo, 10, e segue até terça-feira, 12 de abril, quando o apresentador Tadeu Schmidt encerrar a contagem dos votos durante o programa ao vivo.

O portal onde os votos são contabilizados é o Gshow, site oficial de entretenimento da Globo: gshow.globo.com. A enquete BBB 22 aparecerá logo no início da página do reality show. Depois, é só clicar sobre o nome do brother que deve deixar o programa, fazer a validação de segurança e confirmar.

Não há limite de votos, ou seja, o público pode participar quantas vezes quiser. Com o jogo cada vez mais afunilado, cada voto é importante para fazer com o que seu brother favorito siga no jogo e tenha a chance de subir ao pódio do BBB 22.

O mais votado deixa a casa na terça-feira. Enquanto isso, o público também pode participar da enquete do DCI e dar seus palpites sobre quem deve dizer adeus ao prêmio de R$1,5 milhão.

Programação BBB 22

Quinta-feira, 7 de abril: prova do líder

Sexta-feira, 8 de abril: prova do anjo e formação de paredão

Domingo, 10 de abril: eliminação, prova do líder e formação de um novo paredão.

Segunda-feira, 11 de abril: jogo da discórdia

Terça-feira, 12 de abril: eliminação

