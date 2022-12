Enquete BBB 23: quem deve entrar no grupo dos famosos?

Com estreia marcada para o dia 16 de janeiro, o público já quer saber quem vai estar no BBB 23. A produção do reality show ainda mantém em segredo os famosos que vão integrar o time do camarote, mas alguns nomes já são apontados em listas de cotados. Queremos saber quem merece vaga no confinamento: vote na enquete BBB 23 do DCI!

Enquete BBB 23

Quem vai estar no BBB 23? Cantores cotados

O jornalista Leo Dias, colunista do Metrópoles apontou três nomes para o time de cantores do camarote do BBB 23: Murilo Huff, Lucas Lucco e Vitão.

Murilo Huff

Entre o trio, o com menor probabilidade de ir parar no confinamento é o sertanejo Murilo Huff, ex de Marília Mendonça. De acordo com o jornalista, Huff foi convidado pela produção da TV Globo, mas declinou o convite para não ficar 3 meses longe do filho, o pequeno Leo, de 3 anos de idade. Mesmo assim, o nome do cantor ainda compõe listas de cotados e é aposta de alguns.

Huff tem 27 anos de idade e é natural de Goiânia, capital de Goiás.

Lucas Lucco

Outro cantor do meio sertanejo apontado é Lucas Lucco. A presença do famoso é mais certeira do que a de Murilo. Segundo Leo Dias, ele já está confirmado entre os nomes escolhidos da edição.

Dono de hits como 11 Vidas, Amava nada, Vou Virar Peão, Destino, Mozão, entre outras, Lucas é mineiro e tem 31 anos de idade.

Vitão

Vitão também é uma das grandes apostas de Leo Dias no elenco do BBB 23. O cantor de 23 anos é natural de São Paulo e viveu momentos polêmicos na mídia por causa do relacionamento que teve com Luísa Sonza. Eles lançaram juntos os hits Flores e Bomba Relógio.

Atores que podem estar no elenco

Alguns atores e atrizes também são citados entre os possíveis participantes da nova temporada do Big Brother Brasil, como Silvero Pereira e Bruna Griphao, que estiveram nas telinhas da emissora até pouco tempo, e até mesmo Cleo Pires.

Silvero Pereira

De acordo com apuração do Extra, há grandes chances de Silvero Pereira integrar o elenco do BBB 23. Segundo o jornal, o ator estaria "reservado" para o reality show, mas a produção ainda não decidiu se ele entra no camarote da edição ou não.

Natural de Mombaça, no Ceará, Silvero Pereira tem 40 anos de idade e já esteve em duas novelas da TV Globo, A Força do Querer (2017) e no recente remake de Pantanal (2022) como Zaquieu.

Bruna Griphao

Bruna Griphao tem 23 anos de idade, é do Rio de Janeiro e foi apontada como uma provável participante da edição pelo jornalista Leo Dias. A jovem esteve até pouco tempo nas telinhas da TV Globo com a princesa Leopoldina da novela Nos Tempos do Imperador. Ela também apareceu nas novelas Orgulho e Paixão (2018), Haja Coração (2016) e Malhação (2013 - 2014).

Cleo Pires

Cleo Pires não é um nome citado como garantido no elenco da temporada. Porém, a famosa tem circulado em várias listas da mídia e redes sociais por conta da participação de seu irmão na edição de 2021, Fiuk. A presença do ator e cantor no elenco do camarote do ano passado, que lhe garantiu o terceiro lugar da edição, pode ter aberto as portas para uma presença da atriz, que já declarou que é fã do reality show.

Cleo tem 40 anos, é natural do Rio de Janeiro e é filha da atriz Gloria Pires com o cantor Fábio Jr. Vote na enquete em quem vai estar no BBB 23 segundo o seu palpite!

+Cleo Pires: o antes e depois da filha de Gloria Pires e Fábio Jr.

Influencers cotados para o BBB 23

E como sempre, influenciadores digitais são nomes que aparecem na edição. Três nomes se destacam entre os citados pelo jornalista Leo Dias: Lucas Guimarães, Laura Brito e Vivi Wanderley.

Lucas Guimarães

Lucas Guimarães é de Alagoas, tem 28 anos de idade e é conhecido principalmente por ter sido casado com o humorista e influencer Carlinhos Maia. Lucas Guimarães tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram e tem apresentado o podcast Podcats ao lado de Camila Loures nos últimos tempos. Segundo Leo Dias, ele recebeu convite da produção do BBB 23 e participar do reality show é um de seus sonhos.

Laura Brito

Assim como Guimarães, Laura Brito é outra influencer do nordeste entre os cotados da edição. A famosa é natural de Recife, capital do Pernambuco, mas mora atualmente em João Pessoa, na Paraíba.

Com 28 anos de idade, ela tem 5,5 milhões de fãs no Instagram, além de 3,9 milhões de seguidores no TikTok e 4,2 milhões de inscritos em seu canal oficial do Youtube.

Vivi Wanderley

Vivi Wanderley tem 21 anos de idade e nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu no Brasil por causa dos pais brasileiros. A influencer é outra aposta de Leo Dias entre os cotados e tem recheado várias listas de supostas famosas que darão às caras no reality da Globo.

Ela tem uma legião de fãs, são mais de 14 milhões de seguidores no Instagram e 13 milhões no Tiktok. Ela também se aventura na carreira de cantora e lançou dois videoclipes, Farol e Playground.

Leia também

BBB 23: 4 novidades do reality para o próximo ano