Enquete BBB 22: qual foi a melhor edição, 20 ou 21?

A edição de 2022 do reality show da TV Globo já está prestes a estrear e para começar este novo ciclo, que tal se despedir das edições passadas com uma pergunta: qual foi a melhor temporada do Big Brother Brasil nos últimos anos, a de 2020 ou de 2021? Vote na enquete BBB 22 para contar qual a sua opinião!

Participantes do Big Brother Brasil

Para dar início a esta discussão, é bom relembrar quem esteve em cada temporada. Ambas contaram com a divisão camarote x pipoca, que mistura anônimos e famosos:

Participantes do Big Brother Brasil 2020: Lucas Chumbo, Petrix, Hadson, Lucas Gallina, Bianca Andrade (Boca Rosa), Guilherme Napolitano, Victor Hugo, Pyong Lee, Daniel Lenhardt, Felipe Prior, Gabi Martins, Marcela Gowan, Flayslane, Gizelly Bicalho, Ivy Moraes, Mari Gonzalez, Babu, Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis.

Participantes do Big Brother Brasil 2021: Karol Conká, Arthur Picoli, Caio Afiune, Camilla de Lucas, João Luiz, Pocah, Arcrebiano, Nego Di, Juliette, Lucas Penteado, Kerline, Rodolffo, Lumena, Viih Tube, Gil do Vigor, Projota, Thaís, Fiuk e Sarah Andrade.

Qual foi o melhor elenco? Vote na enquete BBB 22!

Recordes do BBB

O BBB 20 mantém até hoje o recorde de maior votação da história de um programa de televisão. Durante o paredão entre Manu, Mari e Prior, o reality show somou 1,5 bilhão de votos e entrou para o Guinness Book. Foram contabilizados cerca de 50 mil votos por segundo.

O BBB 21 não chegou nestes números, mas também conquistou números altos em seus paredões. A eliminação de Sarah, berlinda que contabilizou mais de 654 milhões de votos, foi o segundo paredão com a maior quantidade de votos que um Big Brother Brasil já teve.

Além disso, a edição também quebrou o recorde de maior número de votos por minuto da história do reality. Primeiro na berlinda entre Fiuk, Rodolffo e Carla Diaz, que eliminou a atriz – 2,9 milhões de votos por minuto – e depois no paredão entre Arthur, Camilla e Pocah – 3,6 milhões de votos por minuto – em que o crossfiteiro deixou o jogo.

Na edição de 2021, outro recorde também foi conquistado, a maior rejeição que um participante já conseguiu na história do programa, Karol Conká foi eliminada com 99,17%. Vote na enquete BBB 22 do DCI para dizer qual das duas edições foi melhor.

Polêmicas do Big Brother Brasil

Ambas as edições contaram com polêmicas e fizeram barulho na mídia e redes sociais. Um dos maiores escândalos da edição de 2020 foi o famoso “teste da fidelidade”, em que alguns participantes homens bolaram um plano para colocar em cheque a fidelidade das sisters comprometidas aqui fora, com intenção de queimá-las com o público.

O assunto foi muito comentado, quando Daniel e Ivy deixaram a casa de vidro e foram para o confinamento oficial, revelaram que o público estava revoltado com a situação.

Além disso, também rolaram outras polêmicas, como acusações de assédio, em que parte do público pediu a expulsão de Petrix e Pyong nas redes sociais, assim como discussões sobre agressões e racismo dentro da casa, por conta da relação de alguns participantes com Babu.

Já em 2021, as polêmicas ficaram do lado do “grupo do mal”, que tinha integrantes como Karol Conká, Nego Di, Lumena, Projota, entre outros. As crises na casa começaram depois de desentendimentos entre Lucas e Kerline e novamente após um beijo entre Lucas e Gil do Vigor. O público desaprovou a forma que Lucas foi tratado pelo colegas de confinamento, principalmente Karol Conká, que foi acusada de tortura psicológica.

Outras pautas também foram levantadas durante o confinamento, acusações de que Juliette sofreu xenofobia e perseguição também aconteceram. Além disso, nas semanas finais do programa, Rodolffo protagonizou um momento que gerou revolta nas redes, quando comparou o cabelo de João com uma peruca do castigo do monstro. Tiago Leifert entrou ao vivo para conversar com os brothers sobre racismo.

Enquete BBB 22 – campeãs do Big Brother Brasil

A temporada de 2021 foi vencida por Thelma Assis, que recebeu 44,1% dos votos do público. Ela dividiu o pódio com mais duas mulheres, Rafa Kalimann que recebeu 34,81% e foi vice campeã da edição, e Manu Gavassi, que assumiu o terceiro lugar com 21,9%.

A edição de 2021 também foi vencida por uma mulher, Juliette. A paraibana conseguiu a coroa de campeã da temporada com um alto percentual, 90,15%. Ela derrotou Camilla, que ficou em segundo com 5,23% dos votos e Fiuk que assumiu o terceiro lugar com 4,62%.

