Enquete BBB 22 UOL: Laís, Eliezer ou Douglas, votação quem sai?

Dia de eliminação no Big Brother Brasil e nesta terça-feira, 22 de março, um participante vai dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Laís, Eliezer ou Douglas, quem sai? Vote na enquete BBB 22 UOL e dê sua opinião.

A votação será encerrada na noite desta terça, durante programa ao vivo.

Como está a votação do BBB 22 agora – Enquete BBB 22 UOL

Em consulta a enquete BBB 22 do UOL, realizada às 00 horas desta terça, Laís liderava a rejeição do público com 77,40% dos 205 mil votos, confirmando a eliminação de mais um integrante do Lollipop.

Douglas aparece em segundo lugar com 13,21% dos votos do público. O resultado mostra uma situação confortável para Eliezer, que recebeu apenas 9,30% das intenções de votos para ser eliminado.

Como se sabe, a votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo.

Quem votou em quem no BBB 22

Arthur indicou Laís, que fez contragolpe em Douglas.

Votos no confessionário

Pedro Scooby votou em Eliezer

Jessilane votou em Eliezer

Paulo André votou em Eliezer

Eliezer votou em Paulo André

Laís votou em Pedro Scooby

Linn da Quebrada votou em Paulo André

Votos abertos

Lucas votou em Eliezer

Douglas Silva votou em Eliezer

Gustavo votou em Eliezer

Natália votou em Paulo André

Eslovênia votou em Paulo André

Votação BBB 22 Gshow

Para participar da enquete oficial do BBB 22, é necessário visitar o portal do Gshow – o site de entretenimento da Rede Globo. Logo na página inicial, a página “Paredão BBB 22: vote para eliminar” estará em destaque.

Em seguida, caso não seja cadastrado, o usuário precisa se inscrever na plataforma. De forma simples, fácil e gratuita, o portal aceita logins do Google e Facebook. Feito isso, é só clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do ‘não sou um robô’. Depois, o voto será computado e o usuário receberá a confirmação do voto.

Também é possível votar pelo aplicativo do Gshow, seguindo o mesmo procedimento.

Programação do BBB – Enquete BBB 22 UOL

Terça-feira (22/03): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quarta-feira (23/03): festa do líder

Quinta-feira (24/03): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (25/03): prova do anjo;

Sábado (26/03): dia de festa;

Domingo (27/03): lá vem paredão outra vez.

