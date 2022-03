Enquete UOL parcial mostra quem sai entre Douglas, Eliezer e Laís

Resultado do paredão do BBB 22 será revelado na terça-feira

Douglas Silva, Eliezer e Laís são os emparedados da vez e dependem do público para continuarem na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão. O resultado oficial só será anunciado na terça-feira, mas a parcial da enquete UOL já mostra quem deve ser o próximo eliminado do reailtu.

Enquete UOL parcial quem sai

Quem deve sair do programa na terça-feira é Laís, de acordo com a Enquete UOL parcial. Em consulta realizada às 0050h da madrugada desta segunda-feira (21), a sister já somava 83,83% dos votos e pode deixar o reality com alta rejeição.

Em segundo lugar está Eliezer, porém bem longe da colega do Lollipop. O empresário tem apenas 8,17% dos votos e deve ganhar mais uma semana na casa.

Quem também não corre riscos de sair é Douglas Silva. O ator está em terceiro lugar, também com poucos votos, e acumula apenas 7,99% dos votos da enquete.

A enquete do UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Como foi formado o paredão

A formação do nono paredão do BBB 22 começou com Lucas dando o colar do anjo para Eslovênia, sem surpresas. Em seguida, a indicação do líder também foi bastante óbvia. Arthur Aguiar mandou Laís direto para a berlinda, sob a justificativa que a sister distorce histórias sobre ele e o trata de forma diferente durante o programa ao vivo.

A médica teve direito a um contragolpe e puxou Douglas Silva. Eliezer foi o mais votado pela casa, sendo citado seis vezes pelos seus colegas – metade dos brothers votaram no confessionário e a outra parte votou em aberto, na sala.

Eliezer, Douglas Silva e Gustavo disputaram a prova bate e volta, que consistiu em uma prova de sorte e habilidade. Gustavo superou os adversários e escapou do paredão.

Votos no confessionário

Arthur indicou Laís Laís deu o contragolpe em DouglasPedro Scooby votou em Eliezer

Jessilane votou em Eliezer

Paulo André votou em Eliezer

Eliezer votou em Paulo André

Laís votou em Pedro Scooby

Linn da Quebrada votou em Paulo André

Votos abertos na sala

Douglas Silva votou em Eliezer

Gustavo votou em Eliezer

Natália votou em Paulo André

Eslovênia votou em Paulo André

Lucas votou em Eliezer

Enquete UOL parcial – Quando é a eliminação?

A eliminação de Douglas, Eliezer ou Laís, que até então é a mais votada na parcial da enquete UOL, será na terça-feira, 22 de março de 2022, a partir das 23h30, de acordo com a programação oficial do canal. Neste dia, o reality show irá começar mais tarde por causa da partida de futebol que irá ao ar depois da novela Um Lugar ao Sol.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Tadeu Schmidt anunciará o nome de quem recebeu mais votos para sair. Ao deixar a casa, o eliminado irá conversar brevemente com o apresentador do programa e seguirá para os estúdios da Rede BBB, em que será entrevistado por Rafa Kalimann no Bate-Papo BBB.

Hoje, segunda-feira (21), será realizada o novo Jogo da Discórdia da temporada. Os emparedados Eliezer, Laís e Douglas – que está na lanterna da parcial da enquete UOL, vão ser os primeiros a participarem da dinâmica, como ditam as regras do programa.