Enquete BBB 22 + VOTAÇÃO: Arthur, Eliezer ou Douglas, quem sai?

Arthur Aguiar, Eliezer e Douglas Silva estão no último paredão da temporada e apenas dois deles vão para a final. A berlinda foi definida após o fim da prova de resistência, que durou 19 horas e foi vencida por Paulo André. Agora, está nas mãos do público decidir quem merece concorrer ao prêmio de R$1,5 milhão. Vote na enquete BBB 22 e dê o seu palpite.

Enquete BBB 22 – quem sai domingo

Vote na Enquete BBB 22 e decida como será formada a final da edição.

Enquete BBB 22: quem sai domingo (24/4) ARTHUR

DOUGLAS

ELIEZER 22517 votos · 22517 respostas Vote

Quem já saiu do BBB 22

1ª berlinda: o primeiro paredão foi entre Luciano, Naiara Azevedo e Natália. O ator e bailarino foi eliminado com 49,31% dos votos e deu adeus ao reality – e ao sonho de ser mais famoso que a Beyoncé, como ele mesmo disse.

2ª berlinda: Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do BBB 22. Ele recebeu 48,45% dos votos em uma batalha contra Natália e Jessilane. Ele caiu na berlinda ao ser indicado pelo líder Tiago Abravanel.

3ª berlinda: Naiara Azevedo, a ‘nanacita’, deixou o confinamento na terceira semana. Ela enfrentou Douglas Silva e Arthur Aguiar, também do grupo Camarote, e recebeu 57,77% dos votos.

4ª berlinda: Bárbara deu início a série de eliminações do grupo Lollipop. A loira caiu no paredão com Natália e Arthur Aguiar, e deixou o confinamento com 86,02% dos votos.

5ª berlinda: Brunna Gonçalves foi indicada pelo líder Lucas e deixou a competição com 76,18% dos votos. A dançarina e esposa de Ludmilla enfrentou Gustavo e Paulo André.

6ª berlinda: Larissa, que entrou no jogo pela casa de vidro, saiu do programa apenas três semanas depois com alta rejeição, somando 88,59% dos votos contra Linn da Quebrada e Arthur Aguiar. A pernambucana desagradou o público ao soltar várias fake news sobre o jogo dentro da casa.

7ª berlinda: o fim da rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar terminou no sétimo paredão. A influenciadora foi eliminada com 84,93% dos votos em uma berlinda contra Jessilane e o ator.

8ª berlinda: uma das grandes promessas do BBB 22, Vinícius não atendeu às expectativas do público e foi eliminado com 55,87% dos votos em um paredão contra Gustavo e Pedro Scooby.

9ª berlinda: Laís recebeu a maior rejeição da temporada ao ser eliminada no nono paredão com 91,25% dos votos contra Douglas Silva e Eliezer.

10ª berlinda: o jogo chegou ao fim para Lucas no décimo paredão. O barão da piscadinha foi eliminado com 77,54% dos votos em um duelo contra Pedro Scooby e Paulo André.

11ª berlinda: em seguida foi a vez de Eslovênia deixar o BBB 22. A ex-Miss Pernambuco foi derrotada por Douglas Silva e Paulo André, recebendo 80,74% dos votos, alta rejeição.

12ª berlinda: fim de jogo para Linn da Quebrada no décimo segundo paredão. A atriz perdeu a batalha para Eliezer e Gustavo, somando 77,16% dos votos.

13ª berlinda – Enquete BBB 22: Natália saiu em seguida, com 83,43% dos votos do público. Ela enfrentou Gustavo e Paulo André, mas não conseguiu ficar no game.

14ª berlinda: o grupo das comadres terminou oficialmente com Jessilane eliminada somando 63,63% dos votos. Seus adversários eram Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer.

15ª berlinda: o jogo chegou ao fim para Gustavo em uma disputa contra Eliezer e Paulo André. O ‘caçador de lollipopers’ perdeu a disputa justamente para um lollipop, com 81,53% dos votos.

16ª berlinda: Pedro Scooby deixou a casa muito perto da final com 55,95% dos votos. O surfista disputou a permanência na casa com Douglas Silva e Eliezer.

O BBB 22 flopou – Enquete BBB 22

O BBB 22 começou cheio de expectativas, principalmente sobre o grupo Camarote. Mas, logo no início, o público já vinha reclamando que o programa havia ‘flopado’ pela falta de intrigas e personagens carismáticos.

Nas primeiras semanas da confinamento, Tiago Abravanel propôs que esse fosse o “BBB do amor” e até sugeriu boicotar o jogo da discórdia, o que foi extremamente mal visto pelo público. Outra coisa que irritou a audiência foi o excesso de cantoria, inclusive no momento das eliminações.

O BBB 22 até teve uma grande rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar, mas que foi finalizada na sétima semana com a saída da influenciadora digital. Depois, o ator mudou o alvo para Laís, que deixou o confinamento duas semanas depois.

Mais do que a falta de conflitos interessantes, o programa careceu de personagens marcantes e carismáticos. Ninguém do grupo pipoca se tornou uma grande estrela como Juliette e Gil do Vigor ano passado, que viraram os queridinhos da publicidade e somam milhões de seguidores no Instagram.

Quem mais vem se destacando é Arthur Aguiar. O ator manteve o seu foco em escapar do paredão, e ao mesmo tempo que conquistou uma grande torcida, é bastante criticado na web. Em uma edição com poucas estrelas, apesar das controvérsias, o marido de Maíra Cardi se consolidou como o favorito ao prêmio de R$1,5 milhão.

Quando é a final do BBB 22?

A final do BBB 22 acontece no dia 26 de abril, terça-feira, às 22h30, horário de Brasília. O evento será transmitido no canal aberto da Globo e também pela plataforma de streaming Globoplay.

A votação para a escolha do vencedor deve ser aberta no domingo, logo depois da última eliminação. O público escolherá o vencedor através da votação no Gshow.

