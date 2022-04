Quem ganha o BBB 22: Arthur se consagra como favorito ao prêmio

Reality show termina com um total de 100 dias de confinamento.

O Big Brother Brasil 2022 está chegando ao fim, a temporada está marcada para ser finalizada no dia 26 de abril e já tem favorito ao prêmio. Quem ganha o BBB 22? Com poucos dias para a grande final, Arthur Aguiar é disparado o mais votado na parcial que indica quem levará o sonhado R$ 1,5 milhão para casa.

Quem ganha o BBB 22?

Arthur Aguiar é apontado pela enquete do UOL “após eliminação de Scooby, quem é o favorito” como quem ganha o BBB 22. O brother tem 72,47% dos mais de 3600 votos computados até agora e deixa os adversários em uma difícil situação.

Na segunda posição aparece Paulo André, que soma 17,13% dos votos. Eliezer é o terceiro colocado entre os favoritos e tem 7,59% na parcial. Em último aparece Douglas Silva, que soma apenas 2,81% dos votos para vencer e é indicado pela enquete com o menor favoritismo entre os competidores que restaram na competição.

A enquete do UOL foi publicada por volta das 23h30 de quinta (21), após a eliminação de Pedro Scooby no décimo sétimo paredão da temporada, e foi consultada pelo DCI às 07h20 desta sexta-feira (22).

Recém eliminado, Scooby também era favorito

A movimentação para tirar Pedro Scooby do programa foi uma boa vantagem para Arthur Aguiar, que poderia competir contra o surfista na grande final. O ex-marido de Luana Piovanni foi eliminado na noite de quinta-feira (21) com 55,95% dos votos em um paredão contra Eliezer (42,23%) e Douglas Silva (1,82%).

Apesar da eliminação, Pedro Scooby também era um dos favoritos a quem ganha o BBB 22. O carioca duelava com Arthur pela primeira posição das parciais sobre os finalistas desde o mês de março. O atleta chegou a assumir a primeira posição da votação mais de uma vez.

Por conta do iminente perigo de Scooby derrotar Arthur em uma possível final entre os brothers, a torcida do ator escolheu votar no surfista neste paredão. A equipe de Arthur se pronunciou oficialmente nas redes sociais e pediu ajuda para eliminar Scooby.

Paredões de Arthur, favorito a ganhar o BBB 22

O histórico de paredões mostram o favoritismo do Arthur, que recebeu a menor rejeição do público em quase todas as disputas. Isso sem mencionar o paredão falso.

3º paredão: Arthur x Douglas x Naiara

Naiara Azevedo foi a primeira eliminada do grupo Camarote, com 57,77% dos votos. Douglas recebeu 38,96% e Arthur apenas 3,27%.

4º: Arthur x Bárbara x Natália

Bárbara recebeu 86,02% dos votos do público em um paredão contra Natália, que teve 9,03%, enquanto Arthur somou 4,95% da rejeição.

6º: Arthur x Larissa x Linn da Quebrada

Larissa foi a eliminada com 88,59% de rejeição. Nessa berlinda, Arthur Aguiar tem 5,9% e Linn da Quebrada 5,51%.

7º: Arthur x Jade x Jessilane

Jade Picon foi a eliminada com 84,93% dos votos, enquanto Arthur Aguiar – o maior rival da influencer – somou apenas 1,77% da rejeição.

Paredão falso

Arthur recebeu 82,2% dos votos do público e foi eliminado de mentirinha do reality. Veja como foi o retorno de Arthur do paredão falso.

15º paredão: Arthur x Douglas x Eliezer x Jessilane

A professora foi eliminada com 63,63% dos votos em uma berlinda contra Arthur Aguiar, que somou 28,54% dos votos.

Como vai ser a votação da final?

O esquema de votação na grande final do programa é diferente dos demais paredões da edição. Na última berlinda da temporada, os votos são a favor. Assim, você focará seus esforços no participante que deseja ver com o prêmio de R$ 1,5 milhão na mão.

Para votar será necessário ser cadastrado no site oficial do reality show, o Gshow. Caso ainda não tem senha e login no portal, você já pode se adiantar e fazer isso agora mesmo. Será necessário entrar no site e clicar em “entrar” na lateral superior direta, em seguida você vai clicar em “cadastre-se”.

Será preciso informar o seu nome completo, data de nascimento e um e-mail. A conta de e-mail deve ser válida, pois você precisará acessar um link de confirmação, por isso não se pode inventar um login, precisa ser um e-mail que exista de verdade e que você tenha acesso.

Por último, crie uma senha para ser usada no Gshow enquanto vota na enquete sobre quem ganha o BBB 22 e depois você deve selecionar a caixinha “sou humano”, para passar pela verificação de robôs. Selecione também a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade” e aperte o botão “cadastrar”.

Pronto! Agora é só aguardar a definição dos finalistas e preparar os dedos para votar em quem deve ganhar o BBB 22. O resultado da votação será na próxima terça-feira, 26 de abril, por volta das 22h45, depois da novela Pantanal.

Segundo e terceiro lugar também ganha prêmio?

Todos os finalistas saem do programa com um valor em dinheiro na mão, ou seja, não é apenas quem ganha o BBB 22 que tem um prêmio. O segundo colocado do reality show conquista a quantia de R$ 150 mil, já o terceiro colocado soma R$ 50 mil na carteira.

Além do valor de R$ 1,5 milhão, quem ganha o BBB 22 leva também para casa um carro 0km da marca Fiat.

Relembre:

2º e 3º lugar BBB 21: Camilla de Lucas e Fiuk

2º e 3º lugar BBB 20: Rafa Kalimann e Manu Gavassi

2º lugar BBB 19: Alan (não houve terceiro lugar, pois Hariany foi expulsa pouco antes da final)

2º e 3º lugar BBB 18: Kaysar Dadour e Ana Clara Lima e Ayrton Lima

2º e 3º lugar BBB 17: Vivian Amorim e Ieda Wobeto

2º lugar BBB 16: Maria Claudia Macedo (final foi dupla)

2º lugar BBB 15: Amanda Djehdian (final foi dupla)

2º e 3º lugar BBB 14: Angela Munhoz e Clara Aguilar

2º e 3º lugar BBB 13: Nasser Rodrigues e Andressa Ganacin

2º BBB 12: Fabiana Teixeira (final dupla)

2º e 3º lugar BBB 11: Wesley Schunk e Daniel Rolim

2º e 3º lugar BBB 10: Fernanda Cardoso e Cadu Parga

2º e 3º lugar BBB 9: Priscila Pires e Francine Piaia

2º lugar BBB 8: Gyselle Soares (final dupla)

2º lugar BBB 7: Carollini Honório (final dupla)

2º e 3º lugar BBB 6: Mariana Felício e Rafael Valente

2º e 3º lugar BBB 5: Grazielli Massafera e Sammy Ueda

2º lugar BBB 4: Thiago Lira (final dupla)

2º lugar BBB 3: Elane Silva (final dupla)

2º lugar BBB 2: Manuela Saadeh (final dupla)

2º e 3º lugar BBB 1: Vanessa Pascale e André Carvalho

