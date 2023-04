Enquete BBB 23: Amanda, Aline ou Bruna, quem vai ganhar?

Chegou o dia! Quem deve ganhar o BBB 23? Amanda, Aline e Bruna disputam a grande final da temporada, mas quem ganhará o prêmio final, no dia 25, será definido pelo público. Vote na enquete BBB 23 atualizada Gshow e decida qual será a campeão do reality.

Enquete BBB 23

Como votar no BBB 23 do Gshow para ganhar?

Até agora você só votou para eliminar, mas chegou a hora de votar a favor do seu participante favorito. Cuidado para não confundir! A votação oficial aberta no Gshow permite que qualquer um tenha acesso a enquete BBB 23, porém, é obrigatório a realização de um cadastro no site para que seu voto seja computado.

Para quem nunca votou antes, mas quer ajudar uma das finalistas da temporada, é necessário ir em "entrar" na aba superior direito do Gshow e depois em "cadastre-se". Você informará apenas três coisas: seu nome completo, data de nascimento e um e-mail válido. Depois criará uma senha a ser usada no site e pronto!

Quando estiver na enquete BBB 23 para votar em quem ganha, você precisará clicar no nome do participante em que quer votar. Não clique na foto, pois isso só ampliará a imagem do finalista, clique apenas no nome. Depois, selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e então espere pela mensagem que confirma que o voto foi validado.

A partir daí é só repetir o processo quantas vezes quiser. Não há limite de votos por conta ou IP. Você pode votar a vontade pelo celular, tablet ou computador.

Quem vai ganhar o BBB 23?

Relembre a trajetória dos finalistas e opine sobre quem vai ganhar o BBB 22

Amanda - Quem vai ganhar o BBB 23?

Amanda foi o primeiro finalista da edição. A sister venceu a última prova da temporada em uma disputa de resistência que durou mais de 16 horas, e garantiu sua vaga na grande final.

Ela nunca foi líder na edição, mas é considerada uma das favoritas do programa e possui um fã clube engajado, principalmente nas redes sociais.

A médica passou a ganhar o favoritismo do público embalado pela amizade com Cara de Sapato, que foi expulso do reality após ser acusado de assédio sexual.

A sister Amanda merece ganhar? Vote na enquete BBB 23 do DCI!

Aline

Mami, como é chamada pelas amigas do quarto Deserto, foi apontada como 'planta' por parte dos internautas ao longo de toda a temporada. A cantora também demorou para ser indicada ao paredão, indo poucas vezes para a berlinda. Vote em quem merece vencer na enquete BBB 23 do DCI!

Ela foi eliminada, mas voltou com a repescagem.