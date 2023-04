Enquete BBB 23: Bruna Griphao deve ser eliminada?

Bruna Griphao está no paredão do Big Brother Brasil mais uma vez e depende da força de sua torcida para se manter no jogo. A sister tem tido alta rejeição nas parciais extraoficiais da enquete BBB 23 da 15º berlinda, será que ela vai conseguir continuar na casa mais vigiada do país? O DCI quer saber sua opinião se a atriz merece ficar ou não.

Votação da enquete BBB 23

ACOMPANHE EM TEMPO REAL QUEM VAI SAIR NO 15º PAREDÃO

Como Bruna Griphao caiu no 15º paredão

A atriz de 24 anos de idade teve azar nesta berlinda e já começou a votação da casa com dois votos. Isso aconteceu porque ela foi escolhida junto a Amanda pelo anjo da semana, Sarah Aline, para o castigo do monstro. Além da fantasia e a difícil missão de revezar em uma plataforma com a colega de castigo, ela precisou competir em uma disputa de mira e acabou perdendo.

Antes da formação de paredão, Bruna e Amanda foram até o gramado e realizaram uma rápida prova. Era necessário acertar bolinhas na boca de um palhaço. Cada uma tinha cinco chances. Amanda foi a campeã da disputa e como consequência, Bruna começou a formação do décimo quinto paredão já com dois votos.

😈 Castigo do Monstro #BBB23: Amanda vence a dinâmica! Com isso, Bruna Griphao começa a votação com 2 votos da Casa #RedeBBB pic.twitter.com/lQ2ZICDUny — Big Brother Brasil (@bbb) April 15, 2023

Assim, com outros participantes votando nela, como Sarah Aline e Ricardo Alface, ela empatou com a psicóloga no número de votos. A líder Domitila Barros desempatou a disputa e colocou Bruna Griphao no paredão. Esta é a terceira disputa por permanência em que Bruna participa no reality show.

Nas outras disputas em que esteve, Bruna foi a segunda mais votada e já passou perto da eliminação. Na primeira vez em que pisou na berlinda, ela somou 42,48% e conseguiu se manter no jogo, pois Gabriel Santana somou 56,45% dos votos para sair. Em seu segundo paredão, ela ficou no jogo por pouca diferença em relação ao eliminado, ela teve 47,53% e Fred Nicácio 51,14%.

Bruna merece fica ou sair do BBB 23 neste décimo quinto paredão da temporada? Vote na enquete BBB 23 e nos conte sua opinião nos comentários!

Votação Gshow

Para eliminar Bruna Griphao ou ajudar a sister a ficar no jogo é preciso votar na enquete BBB 23 oficial do programa, que fica disponível no Gshow. Para isso, será necessário ter uma conta gratuita no site.

Passo 1: vá até o site do Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ e clique na opção "acesse sua conta ou cadastre-se de graça" do menu da lateral esquerda. Depois clique em "cadastre-se" e você será redirecionado;

Passo 2: agora, é só preencher o formulário com alguns dos seus dados e depois confirmar clicando em "cadastrar";

Passo 3: com sua nova conta em mãos, agora é hora de votar. Clique na aba do Big Brother no menu da lateral esquerda ou siga para a página pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 4: clique na enquete BBB 23 e vote em quem deseja eliminar. Não se esqueça de esperar pela confirmação do voto depois de selecionar a caixinha da verificação de robôs.