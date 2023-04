Enquete BBB 23: Cezar Black deve ser eliminado?

Cezar Black está no paredão e corre risco de ser eliminado nesta quinta-feira, 13. O enfermeiro recebeu o maior número de votos na formação da berlinda relâmpago e agora depende do público votar na enquete BBB 23 para permanecer na competição pelo prêmio milionário. O brother merece mais uma chance? Vote!

Votação da enquete BBB 23

Quem é Cezar Black do BBB 23?

Cezar tem 34 anos e é natural de Salvador, Bahia. Atualmente, o brother mora em Brasília onde trabalha em um hospital como enfermeiro na UTI neonatal e na emergência. Ele também já morou no estado de Mato Grosso do Sul a trabalho.

O enfermeiro formou dupla com Domitila Barros na primeira semana, com quem teve muitos atritos ao longo da temporada. Os dois, inclusive, já até admitiram que não gostam um do outro, apesar de terem feito as pazes algumas vezes.

Além da treta com Domitila, ele teve um embate com Tina, eliminada na terceira semana, por um motivo inusitado: perucas. O brother perguntou para a angolana se ela lhe emprestaria uma de suas laces e recebeu um não como reposta, o que o deixou chateado. O assunto virou pauta até para o Jogo da Discórdia, arrancando risadas dos demais brothers e espectadores.

Black jogava com o quarto do Fundo do Mar, mas rompeu com o grupo. Depois de mais desentendimentos com Domitila, ele se mudou para o quarto Deserto, mas entrou em dezenas de embates com Bruna Griphao, Amanda, Larissa e Aline Wirley após indicar duas delas para a berlinda. Ele também afirmou estar jogando sozinho.

O enfermeiro também está em segundo lugar no ranking de brothers que foram para mais paredões nesta temporada, atrás apenas de Domitila - esta é a sua quinta votação popular. Black sempre é um dos alvos dos brothers, e até quando ganha provas sai perdendo.

Quando esteve na liderança, foi colocado no monstro por Ricardo e perdeu todos os privilégios do VIP. Ele obviamente mandou o rival para o paredão, mas Alface permanece no jogo.

Vencedor da Prova do Anjo duas vezes, também teve seus momentos de glória. Quando venceu a disputa pela segunda vez, ganhou imunidade e não pode ser votado para o paredão. Isso aconteceu na semana em que Alface era líder e o biomédico já havia declarado que votaria no enfermeiro. Sendo assim, o líder teve que mudar de alvo.

Black não se envolveu romanticamente com nenhuma mulher da casa. Ele até demonstrou interesse em Bruna Griphao há algumas semanas, mas nunca chegou na sister, que se envolveu com Gabriel Fop e ganhou uma declaração de Gabriel Santana. Eles também se tornaram rivais recentemente.

Veja: Gshow votação BBB 23: como votar para eliminar Amanda, Aline e Cezar

Como faço para votar no BBB 23?

É possível participar da enquete BBB 23 oficial até a noite de quinta. A votação é encerrada durante o programa ao vivo na Globo.

1- Acesse o site Gshow no navegador de seu smartphone ou computador ou através do aplicativo para iOS ou Android;

2- Clique na enquete oficial 'quem você quer eliminar do BBB 23?' na página inicial do Gshow;

3 - Se você já for cadastrado, faça login. Se não, crie um novo registro clicando em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados;

4- Clique no nome do brother que você quer eliminar, faça a validação de segurança e confirme.

Veja: Quem já saiu do BBB 23? Relembre todos os eliminados

Qual é o dia da eliminação do BBB?

A próxima eliminação do BBB 23 acontece na quinta-feira, dando sequência a semana turbo. O programa ainda não anunciou mais detalhes, mas é possível que seja realizada mais uma Prova do Líder e eliminação após a 14ª eliminação.

Depois do fim do programa ao vivo na Globo, o eliminado da vez participa de uma entrevista ao vivo com Patrícia Ramos e Vivian Amorim exibida gratuitamente no Globoplay e Gshow.

Enquanto isso, o jogo segue na casa. O BBB 23 deve eliminar mais dois brothers nesta semana e mais quatro até a grande final, na qual apenas três brothers vão concorrer ao prêmio milionário.

Veja: Discurso do Tadeu Schmidt na eliminação de Fred no 13º paredão BBB 23