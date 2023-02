Enquete BBB 23 e votação: Fred, Sapato ou Cezar, quem deve sair?

Fred, Sapato e Cezar estão no paredão do BBB 23 e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,8 milhão. Mas entre os três já emparedados, quem deve sair na terça-feira? Vote na enquete BBB 23 e veja a votação em tempo real como está a porcentagem de eliminação de terça 28/02.

Fred: o enfermeiro já foi votado 24 vezes na casa e é um dos principais alvos do elenco. O médico tem alguns rivais dentro da casa, como Bruna e Cara de Sapato.

Cara de Sapato: o lutador está em seu primeiro paredão. O brother é parceiro inseparável de Amanda. Do lado de fora, o pública faz torcida por um romance, embora eles digam que a amizade deles é de irmãos.

Cezar: o enfermeiro está no paredão mais uma vez após receber 6 votos da casa.

A votação da enquete BBB 23 pela votação no gshow começou no domingo, dia 26, e vai até terça, 28. Para participar, é preciso ter uma conta Globo. O cadastro é simples e gratuito, e também pode ser feito com a sua conta do Facebook ou do Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras votações.

Segunda-feira (27/03): jogo da discórdia;

Terça-feira (28/03): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quarta-feira (01/03): festa do líder

Quinta-feira (02/03): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (03/03): prova do anjo;

Sábado (04/03): dia de festa;

Domingo (04/03): lá vem paredão.

